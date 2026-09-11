เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028
ทำไม “คีริน” ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 เจ้าตัวเปิดเหตุผลแล้ว ทุ่มซ้อมมาราธอนเต็มตัว เตรียมเดบิวต์ชิคาโก พร้อมเป้าหมายใหญ่โอลิมปิก 2028
คีริน ตันติเวทย์ นักวิ่งทีมชาติไทย จะไม่ได้ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ไอจิ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น หลังเลือกเปลี่ยนเป้าหมายจากการแข่งขันบนลู่ ไปทุ่มให้กับมาราธอนระยะ 42.195 กิโลเมตรในปีนี้
คีรินแจ้งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายนว่า จะพักการแข่งขันระยะ 1,500 เมตร 5,000 เมตร และ 10,000 เมตร เพื่อปรับการฝึกเข้าสู่มาราธอนอย่างเต็มรูปแบบ
เหตุผลสำคัญคือรูปแบบการซ้อมมาราธอนต่างจากการเตรียมตัวแข่งขันบนลู่ เจ้าตัวยอมรับว่าอยากทำทั้งสองอย่าง แต่การฝึกที่ต้องใช้ในช่วงนี้ไม่เปิดโอกาสให้เตรียมตัวลงเอเชียนเกมส์ในระดับที่ตัวเองต้องการได้
เป้าหมายแรกอยู่ที่ Bank of America Chicago Marathon วันที่ 11 ตุลาคม 2569 ซึ่งจะเป็นมาราธอนเต็มระยะครั้งแรกของคีริน โดยรายชื่อนักวิ่งอีลิทอย่างเป็นทางการของผู้จัดระบุชื่อ Kieran Tuntivate จากประเทศไทยในกลุ่มนักวิ่งชายที่เตรียมเดบิวต์มาราธอน
คีรินตั้งเป้าทำเวลาลุ้นสถิติประเทศไทยและสถิติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมใช้การลงมาราธอนครั้งนี้เป็นก้าวแรกเพื่อดูว่าตัวเองสามารถไปได้ไกลแค่ไหน ก่อนเข้าสู่เส้นทางลุ้นโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส
ช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวเริ่มขยับจากลู่เข้าสู่การแข่งขันบนถนนมากขึ้น เดือนมิถุนายนจบอันดับ 8 รายการ Chicago 13.1 ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที 22 วินาที ก่อนเดือนกันยายนชนะการแข่งขัน New Haven Road Race ระยะ 20 กิโลเมตร ด้วยเวลา 58 นาที 3 วินาที
อย่างไรก็ตาม คีรินยืนยันว่าไม่ได้อำลาการวิ่งบนลู่ถาวร เพียงเลือกพักไว้ก่อนเพื่อให้เวลากับมาราธอนเต็มที่ในช่วงนี้
เอเชียนเกมส์ 2026 จัดระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม ส่วนการแข่งขันกรีฑาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ขณะที่ชิคาโกมาราธอนมีขึ้นวันที่ 11 ตุลาคม ทำให้ช่วงเตรียมตัวของสองรายการอยู่ใกล้กันมาก
การหายไปจากเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จึงไม่ใช่การปิดฉากทีมชาติของคีริน แต่เป็นการเลือกเส้นทางใหม่ชั่วคราว เพื่อเดิมพันกับระยะมาราธอนและเป้าหมายใหญ่กว่าในโอลิมปิก 2028
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Main Stand – คีริน เสียใจจำเป็นต้องถอนตัวเอเชียนเกมส์ มุ่งมาราธอนสู่โอลิมปิก 2028
- ข่าวสด – คีริน เปิดใจเหตุไม่ได้ร่วมทัพกรีฑาไทยลุยเอเชียนเกมส์
- เดลินิวส์ – คีริน มุ่งมาราธอน เตรียมเดบิวต์ชิคาโก
- World Athletics – Kieran Tuntivate
- Bank of America Chicago Marathon – 2026 Event Information
- Japanese Olympic Committee – Aichi-Nagoya Asian Games 2026