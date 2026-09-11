เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 11:49 น.
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028
ภาพจาก : IG/Kieran Charles Tuntivate

ทำไม “คีริน” ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 เจ้าตัวเปิดเหตุผลแล้ว ทุ่มซ้อมมาราธอนเต็มตัว เตรียมเดบิวต์ชิคาโก พร้อมเป้าหมายใหญ่โอลิมปิก 2028

คีริน ตันติเวทย์ นักวิ่งทีมชาติไทย จะไม่ได้ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ไอจิ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น หลังเลือกเปลี่ยนเป้าหมายจากการแข่งขันบนลู่ ไปทุ่มให้กับมาราธอนระยะ 42.195 กิโลเมตรในปีนี้

คีรินแจ้งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายนว่า จะพักการแข่งขันระยะ 1,500 เมตร 5,000 เมตร และ 10,000 เมตร เพื่อปรับการฝึกเข้าสู่มาราธอนอย่างเต็มรูปแบบ

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สาเหตุที่ kier ไม่ลงแข่งเอชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก : IG/Kieran Charles Tuntivate

เหตุผลสำคัญคือรูปแบบการซ้อมมาราธอนต่างจากการเตรียมตัวแข่งขันบนลู่ เจ้าตัวยอมรับว่าอยากทำทั้งสองอย่าง แต่การฝึกที่ต้องใช้ในช่วงนี้ไม่เปิดโอกาสให้เตรียมตัวลงเอเชียนเกมส์ในระดับที่ตัวเองต้องการได้

เป้าหมายแรกอยู่ที่ Bank of America Chicago Marathon วันที่ 11 ตุลาคม 2569 ซึ่งจะเป็นมาราธอนเต็มระยะครั้งแรกของคีริน โดยรายชื่อนักวิ่งอีลิทอย่างเป็นทางการของผู้จัดระบุชื่อ Kieran Tuntivate จากประเทศไทยในกลุ่มนักวิ่งชายที่เตรียมเดบิวต์มาราธอน

คีรินตั้งเป้าทำเวลาลุ้นสถิติประเทศไทยและสถิติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมใช้การลงมาราธอนครั้งนี้เป็นก้าวแรกเพื่อดูว่าตัวเองสามารถไปได้ไกลแค่ไหน ก่อนเข้าสู่เส้นทางลุ้นโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส

ทำไมไม่ลงแข็งเจ้าตัวตอบแล้ว
ภาพจาก : IG/Kieran Charles Tuntivate

ช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวเริ่มขยับจากลู่เข้าสู่การแข่งขันบนถนนมากขึ้น เดือนมิถุนายนจบอันดับ 8 รายการ Chicago 13.1 ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที 22 วินาที ก่อนเดือนกันยายนชนะการแข่งขัน New Haven Road Race ระยะ 20 กิโลเมตร ด้วยเวลา 58 นาที 3 วินาที

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อย่างไรก็ตาม คีรินยืนยันว่าไม่ได้อำลาการวิ่งบนลู่ถาวร เพียงเลือกพักไว้ก่อนเพื่อให้เวลากับมาราธอนเต็มที่ในช่วงนี้

สาเหตุไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 เพราะทุ่มให้โอลิมปิก
ภาพจาก : IG/Kieran Charles Tuntivate

เอเชียนเกมส์ 2026 จัดระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม ส่วนการแข่งขันกรีฑาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ขณะที่ชิคาโกมาราธอนมีขึ้นวันที่ 11 ตุลาคม ทำให้ช่วงเตรียมตัวของสองรายการอยู่ใกล้กันมาก

การหายไปจากเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จึงไม่ใช่การปิดฉากทีมชาติของคีริน แต่เป็นการเลือกเส้นทางใหม่ชั่วคราว เพื่อเดิมพันกับระยะมาราธอนและเป้าหมายใหญ่กว่าในโอลิมปิก 2028

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 11:49 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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