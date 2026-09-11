“พลอยทะเล” เตือน “หมอวาโย” ปม กกตหค. ย้ำสถาบันไม่ใช่เครื่องมือการเมืองของใคร
“พลอยทะเล” เตือน “หมอวาโย” ปม กกตหค. อัดกล้าที่จะดึงสถาบันลงมาเชื่อมกับคำย่อในหัว ย้ำสถาบันไม่ใช่เครื่องมือการเมืองของใคร
จากที่ก่อนหน้านี้ หมอเก่ง นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ใช้วลี กกตหค. โดยบอกว่า ในมโนสํานึกของตนเอง หมายถึง “คณะกรรมการการเลือกตั้ง แห่งความจงรักและภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ภายในในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท วาระที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แชร์คลิปดังกล่าวได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กล้าที่จะดึงสถาบันลงมาเชื่อมกับคำย่อในหัว เพื่อเล่นเกมการเมือง ก็เล่นกันไป…
แต่ขอเตือนว่า สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการเมืองของใคร จะเห็นต่าง จะวิจารณ์ จะตรวจสอบรัฐบาล เล่นกันให้เต็มที่ค่ะ แต่สถาบันไม่ใช่ของเล่นทางการเมือง”
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