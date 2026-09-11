เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 13:09 น.
เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่

เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่ พร้อมที่มาเงินจ่ายให้พระสงฆ์ทุกเดือน

จากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสวัดดังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมนั้น หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่าพระสงฆ์มีเงินเดือนไหม ถ้ามีจะได้เท่าไหร่ และเงินที่ได้รับมาจากไหน ในบทความนี้ทีมงาน The Thaiger จะพามาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น

นิตยภัต คือ ค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริย์ถวายแก่พระภิกษุสามเณรเป็นนิตย์ ในอดีตพระมหากษัตริย์ ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหาร อัฐบริขาร และพระราชทานเบี้ยหวัดเป็นรายปีแก่พระสงฆ์

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ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้ยุบเลิกเบี้ยหวัดรายปีเป็นเบี้ยหวัดรายเดือนแทน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้วางอัตรานิตยภัตพระราชทานตามลำดับชั้นสมณศักดิ์ฐานันดร

ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณถวายเป็นนิตยภัต แก่พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระเลขานุการ ซึ่งได้รับเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการบริหาร การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณูปการโดยปรับปรุงอัตรานิตยภัตให้เหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีอัตรานิตยภัต ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

สำหรับอัตรานิตยภัตที่อดีตเจ้าอาวาสได้รับก่อนลาสิกขา มีดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่ง “พระครูสัญญาบัตร” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ได้รับนิตยภัตเดือนละ 3,100 บาท
  • ตำแหน่ง “พระราชาคณะชั้นสามัญ” ได้รับนิตยภัตเดือนละ 4,100 – 4,800 บาท

หากคำนวณนิตยภัตที่ได้รับในแต่ละปี สำหรับตำแหน่ง “พระครูสัญญาบัตร” ทั้งปีจะได้รับนิตยภัตรวมทั้งสิ้น 37,200 บาท ส่วนตำแหน่ง “พระราชาคณะชั้นสามัญ” ทั้งปีจะได้รับนิตยภัตรวมทั้งสิ้น 49,200 – 57,600 บาท

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ที่มา: คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 13:09 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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