เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่
เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่ พร้อมที่มาเงินจ่ายให้พระสงฆ์ทุกเดือน
จากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสวัดดังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมนั้น หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่าพระสงฆ์มีเงินเดือนไหม ถ้ามีจะได้เท่าไหร่ และเงินที่ได้รับมาจากไหน ในบทความนี้ทีมงาน The Thaiger จะพามาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น
นิตยภัต คือ ค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริย์ถวายแก่พระภิกษุสามเณรเป็นนิตย์ ในอดีตพระมหากษัตริย์ ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหาร อัฐบริขาร และพระราชทานเบี้ยหวัดเป็นรายปีแก่พระสงฆ์
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้ยุบเลิกเบี้ยหวัดรายปีเป็นเบี้ยหวัดรายเดือนแทน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้วางอัตรานิตยภัตพระราชทานตามลำดับชั้นสมณศักดิ์ฐานันดร
ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณถวายเป็นนิตยภัต แก่พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระเลขานุการ ซึ่งได้รับเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการบริหาร การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณูปการโดยปรับปรุงอัตรานิตยภัตให้เหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีอัตรานิตยภัต ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
สำหรับอัตรานิตยภัตที่อดีตเจ้าอาวาสได้รับก่อนลาสิกขา มีดังต่อไปนี้
- ตำแหน่ง “พระครูสัญญาบัตร” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ได้รับนิตยภัตเดือนละ 3,100 บาท
- ตำแหน่ง “พระราชาคณะชั้นสามัญ” ได้รับนิตยภัตเดือนละ 4,100 – 4,800 บาท
หากคำนวณนิตยภัตที่ได้รับในแต่ละปี สำหรับตำแหน่ง “พระครูสัญญาบัตร” ทั้งปีจะได้รับนิตยภัตรวมทั้งสิ้น 37,200 บาท ส่วนตำแหน่ง “พระราชาคณะชั้นสามัญ” ทั้งปีจะได้รับนิตยภัตรวมทั้งสิ้น 49,200 – 57,600 บาท
ที่มา: คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
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