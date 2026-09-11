ไดอาน่า เซียนพระชื่อดัง ประกาศรับคืน เหรียญเหนือดวง ไม่หัก% หลังอดีตเจ้าอาวาสถูกจับ
แห่ชื่นชม! ไดอาน่า อริส เซียนพระสาวสวยชื่อดัง ประกาศรับคืน เหรียญเหนือดวง ไม่หัก% หลังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ถูกจับ
ความคืบหน้าหลัง ทิดโชติ หรือ หลวงพ่ออติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตามหมายจับ ในข้อหายักยอกเงินวัด 92 ล้าน พร้อมหลักฐานคลิปเสพสังวาสสีกาคนสนิท จนต้องลาสิกจา และถูกสอบปากคำอย่างเข้มงวดตลอดคืนที่ผ่านมา
จากประเด็นฉาวดังกล่าวส่งผลให้ความเชื่อมั่นของลูกศิษย์ลูกหาที่เคยศรัทธาในตัวท่านอดีตเจ้าอาวาส และแห่เช่าเหรียญรุ่นเหนือดวงจนเกลี้ยงวัด กลับกลายเป็นพยายามติดต่อขอคืนเหรียญเหนือดวงกันยกใหญ่
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ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของร้านพระชื่อดัง ARIS AMULETS ของเซียนพระคนสวย ไดอาน่า อริส ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องรับคืนเหรียญเหนือดวงจากลูกค้าที่เคยมาเช่าจากที่ร้านไป โดยรับคืนแบบเต็มจำนวน ไม่มีหักเปอร์เซนต์ใด ๆ ท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมของกลุ่มผู้ติดตามที่ทางร้านออกมาแสดงความรับผิดชอบทันทีแบบนี้
“ประกาศจากทางร้าน
สำหรับลูกค้าที่เคยเช่าเหรียญรุ่น “เหนือดวง” จาก ARIS AMULETS หากท่านมีความไม่สบายใจจากข่าวที่เกิดขึ้น ทางร้านยินดีรับคืนและคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่หักเปอร์เซ็นต์ใด ๆ
ทางร้านขอรับผิดชอบในฐานะผู้ให้เช่าพระเครื่อง และอยากให้ลูกค้าทุกท่านเช่าพระกับทางร้านได้อย่างสบายใจและมั่นใจค่ะ ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดได้ทาง Messenger หรือ LINE OA ของทางร้านค่ะ”
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อ้างอิงจาก : FB Aris amulets