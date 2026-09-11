ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 12:51 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 12:51 น.
ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

หมอเจี๊ยบ ลลนา เฉลยเหตุ ขายบ้านหรู ไม่ได้มีปัญหาการเงิน เตรียมย้ายไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น 1 ปี อัปเดตรักเดียร์ยังมั่นคง

ทำเอาแฟนคลับสงสัยว่าเตรียมโบกมือลาวงการบันเทิงไทยหรือไม่ หลัง “หมอเจี๊ยบ” ลลนา ก้องธรนินทร์ นักแสดงและแพทย์ฉุกเฉินวัย 39 ปี เปิดเผยแผนเตรียมย้ายไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนภาษาตามความฝันในวัยเด็กเป็นเวลาประมาณ 1 ปี

หมอเจี๊ยบเล่าว่า เมื่อใกล้เข้าสู่วัย 40 เป้าหมายในชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมที่ทุ่มเททำงานและสร้างทุกอย่างตามความต้องการ ปัจจุบันอยากลดภาระที่ไม่จำเป็น และแบ่งเวลาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้น

โฆษณา
หมอเจี๊ยบ ลลนา
ภาพจากอินสตาเเกรม : jeab_lalana

หนึ่งในแผนระยะสั้นคือการเดินทางไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งใจใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังไม่ได้ประกาศยุติงานในวงการบันเทิงหรือเลิกทำงานแพทย์อย่างถาวร เป็นการพักไปเรียนและทำตามความฝันมากกว่าการอำลาวงการ

ส่วนสถานะความรักกับ “เดียร์ บุศรา” แฟนสาวที่คบหากันมานาน หมอเจี๊ยบยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังเป็นไปด้วยดี ทั้งคู่ต่างสนับสนุนเป้าหมายของกันและกัน แม้ต้องใช้ชีวิตห่างกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

หมอเจี๊ยบมองว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรค เพราะสามารถเดินทางไปมาหากัน รวมถึงติดต่อผ่านวิดีโอคอลได้ตลอด ขณะที่เดียร์กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีแผนเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลและบำบัดจิตใจ

ทั้งสองคนเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะมาหลายปี โดยบ้านหลังใหญ่ที่หมอเจี๊ยบประกาศขาย เคยถูกวางแผนให้เป็นบ้านสำหรับใช้ชีวิตร่วมกันในระยะยาว

โฆษณา

ก่อนหน้านี้ หมอเจี๊ยบสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศขายบ้านหรู จนเกิดข้อสงสัยว่าเจ้าตัวกำลังประสบปัญหาทางการเงินหรือต้องการย้ายไปต่างประเทศอย่างถาวรหรือไม่

หมอเจี๊ยบชี้แจงว่า การขายบ้านไม่ได้เกิดจากปัญหาเรื่องเงิน แต่หลังเข้าอยู่อาศัยจริงพบว่าบ้านมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นสำหรับสมาชิกเพียง 2 คน อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าไฟเดือนละเกือบ 20,000 บาท

บ้านเคยถูกออกแบบให้มีสิ่งที่เจ้าตัวใฝ่ฝัน ทั้งบ่อปลา ตู้ปลาและห้องเล่นเกม แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับพบว่าการดูแลบ้านกลายเป็นภาระ จึงอยากเปลี่ยนไปอยู่บ้านขนาดเล็กลง แล้วนำเงินส่วนต่างมาใช้สำหรับท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ชีวิต

โฆษณา

นอกจากแผนไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น หมอเจี๊ยบยังพูดถึงการดูแลสุขภาพในวัย 39 ปี มองว่าการป้องกันก่อนเกิดโรคสำคัญกว่าการรอรักษา แนะนำให้ทุกคนเริ่มขยับร่างกายจากกิจวัตรง่าย ๆ เช่น การเดินหรือออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องฝืนร่างกายจนเกินไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 12:51 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 12:51 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระพยอม ลั่น สมีโชติ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท

พระพยอม เปรียบ สมีโชติ-สีกา ผีเน่ากับโลงผุ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ดึงศาสนาเสื่อม

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
Move Ahead Media คว้า 4 รางวัลระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำ AI SEO ในประเทศไทย ปี 2026

Move Ahead Media คว้า 4 รางวัลระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำ AI SEO ในประเทศไทย ปี 2026

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว

คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ

อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
พระพยอม ลั่น สมีโชติ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ข่าว

พระพยอม เปรียบ สมีโชติ-สีกา ผีเน่ากับโลงผุ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ดึงศาสนาเสื่อม

3 นาที ที่แล้ว
คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว ข่าว

คุมตัว สมีโชติ-สีกาเอ๋ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตภาค 1 ตร.คัดค้านประกันตัว

14 นาที ที่แล้ว
อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ ข่าว

อาชีพล่าสุด สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ นอกจากนั่งจุดขายประทัดในวัด ยังมีแฟนคลับติดตามเพียบ

32 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก ข่าว

ฮือฮา คุณย่าทวด 6 แผ่นดิน เกิดสมัย ร.5 อายุ 130 ปี อวดบัตรประชาชนหาดูยาก

43 นาที ที่แล้ว
ราคาชุด สมีโชติ หลังตำรวจกองปราบคุมตัวสอบปากคำ ข่าว

ส่องแฟชั่น “สมีโชติ” ขณะกองปราบคุมตัว แต่ละชิ้นราคาไม่ธรรมดา

53 นาที ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ ข่าว

แจ็ค แฟนฉัน ยันไม่ได้เป็นศิษย์เอก หลังโผล่ภาพเจิมหน้าผากลงนะกับ อดีตหลวงพ่อโชติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดีนางฟ้าตัวน้อย &quot;น้องซันนา&quot; วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต ข่าว

สดุดีนางฟ้าตัวน้อย “น้องซันนา” วัย 4 ขวบ บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจอีก 2 ชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า ข่าวอาชญากรรม

สรุปคดีพระปี 2569 โกงเงินวัด ยาเสพติด ล่วงละเมิด การพนัน เมาแล้วขับ บัญชีม้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษตัดสินให้มีความผิด ครูพละสาว มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชาย-หญิง ส่อคุกยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบเผยไทม์ไลน์สีกาเอ๋ไม่ทำมาหากินแต่รวยขึ้นมา ข่าว

อึ้งประวัติ สีกาเอ๋ เคยล้มละลาย ไม่ทำมาหากินอยู่ ๆ รวยอู้ฟู่ มีบ้าน-เงินสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา ข่าว

ตำรวจเผย พฤติกรรมแปลก สมีโชติ ระแวงหนัก เช็กกล้องวงจรปิดตลอดเวลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง อยุธยา ข่าว

เปิดอาชีพเก่า สมีโชติ ก่อนบวชพระ-ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง อยุธยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา เจ้าของ Samui Exotic Park เข้ายื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศชายฝรั่งเศส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสมีโชติรวย แต่คนบุชาเหรียญเหนือดวงจนเหมือนเดิม ข่าว

แพรรี่ ซัด “สมีโชติ” รวยอู้ฟู่-มีทองแท่ง 1000 บาท แต่คนมูจน หนีกรรมไม่พ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงิน-ทองคำ ในครอบครอง &quot;สมีโชติ&quot; รวมมูลค่าหลายร้อยล้าน ข่าว

รู้แล้วอึ้ง! เปิดยอดเงิน-ทองคำ ในครอบครอง “สมีโชติ” รวมมูลค่าหลายร้อยล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงกอแก้ว ข่าว

อดีตครู ตายคาคุก คดีซื้อบริการดญ. 15 ไม่ทันฟังคำพิพากษาอุทธรณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก 16/9/69 บ้านท่าวัดเหนือ สกลนคร ส่องเลขเด็ด ซ่อนในดาวเรือง เลขเด็ด

แปลปกสลาก 16/9/69 บ้านท่าวัดเหนือ สกลนคร ส่องเลขเด็ด ซ่อนในดาวเรือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ท่องเที่ยว เชื่อไม่กระทบภาคต่อท่องเที่ยว ไม่เกิดเป็นวิกฤติศรัทธาศาสนาพุทธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่ ข่าว

เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดพระอารามหลวง ได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องรู้ ข้าราชการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง ถูกไล่ออกจริงไหม? เศรษฐกิจ

ต้องรู้ ข้าราชการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง ถูกไล่ออกจริงไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี บันเทิง

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย &quot;แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน ข่าว

เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย “แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้อนุทิน เนื่องในวันเกิด ข่าวในพระราชสำนัก

อนุทิน กราบพระบาท เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ โอกาสอายุครบ 60 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button