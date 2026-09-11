ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี
หมอเจี๊ยบ ลลนา เฉลยเหตุ ขายบ้านหรู ไม่ได้มีปัญหาการเงิน เตรียมย้ายไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น 1 ปี อัปเดตรักเดียร์ยังมั่นคง
ทำเอาแฟนคลับสงสัยว่าเตรียมโบกมือลาวงการบันเทิงไทยหรือไม่ หลัง “หมอเจี๊ยบ” ลลนา ก้องธรนินทร์ นักแสดงและแพทย์ฉุกเฉินวัย 39 ปี เปิดเผยแผนเตรียมย้ายไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนภาษาตามความฝันในวัยเด็กเป็นเวลาประมาณ 1 ปี
หมอเจี๊ยบเล่าว่า เมื่อใกล้เข้าสู่วัย 40 เป้าหมายในชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมที่ทุ่มเททำงานและสร้างทุกอย่างตามความต้องการ ปัจจุบันอยากลดภาระที่ไม่จำเป็น และแบ่งเวลาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้น
หนึ่งในแผนระยะสั้นคือการเดินทางไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งใจใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังไม่ได้ประกาศยุติงานในวงการบันเทิงหรือเลิกทำงานแพทย์อย่างถาวร เป็นการพักไปเรียนและทำตามความฝันมากกว่าการอำลาวงการ
ส่วนสถานะความรักกับ “เดียร์ บุศรา” แฟนสาวที่คบหากันมานาน หมอเจี๊ยบยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังเป็นไปด้วยดี ทั้งคู่ต่างสนับสนุนเป้าหมายของกันและกัน แม้ต้องใช้ชีวิตห่างกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
หมอเจี๊ยบมองว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรค เพราะสามารถเดินทางไปมาหากัน รวมถึงติดต่อผ่านวิดีโอคอลได้ตลอด ขณะที่เดียร์กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีแผนเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลและบำบัดจิตใจ
ทั้งสองคนเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะมาหลายปี โดยบ้านหลังใหญ่ที่หมอเจี๊ยบประกาศขาย เคยถูกวางแผนให้เป็นบ้านสำหรับใช้ชีวิตร่วมกันในระยะยาว
ก่อนหน้านี้ หมอเจี๊ยบสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศขายบ้านหรู จนเกิดข้อสงสัยว่าเจ้าตัวกำลังประสบปัญหาทางการเงินหรือต้องการย้ายไปต่างประเทศอย่างถาวรหรือไม่
หมอเจี๊ยบชี้แจงว่า การขายบ้านไม่ได้เกิดจากปัญหาเรื่องเงิน แต่หลังเข้าอยู่อาศัยจริงพบว่าบ้านมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นสำหรับสมาชิกเพียง 2 คน อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าไฟเดือนละเกือบ 20,000 บาท
บ้านเคยถูกออกแบบให้มีสิ่งที่เจ้าตัวใฝ่ฝัน ทั้งบ่อปลา ตู้ปลาและห้องเล่นเกม แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับพบว่าการดูแลบ้านกลายเป็นภาระ จึงอยากเปลี่ยนไปอยู่บ้านขนาดเล็กลง แล้วนำเงินส่วนต่างมาใช้สำหรับท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ชีวิต
นอกจากแผนไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น หมอเจี๊ยบยังพูดถึงการดูแลสุขภาพในวัย 39 ปี มองว่าการป้องกันก่อนเกิดโรคสำคัญกว่าการรอรักษา แนะนำให้ทุกคนเริ่มขยับร่างกายจากกิจวัตรง่าย ๆ เช่น การเดินหรือออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องฝืนร่างกายจนเกินไป
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