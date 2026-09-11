อนุทิน กราบพระบาท เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ โอกาสอายุครบ 60 ปี
นายกฯ อนุทิน รับพระราชทานแจกันดอกไม้จากเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 60 ปี ชี้เป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต
วันที่ 11 กันยายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Anutin Charnvirakul” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นายอนุทิน ระบุข้อความว่า “กราบพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ทรงพระกรุณาให้พลเอกศิวะ ภระมรทัต กรมวังผู้ใหญ่ เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้มาพระราชทานที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบห้ารอบในปีนี้ นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้”
สำหรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2509 และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 13 กันยายนที่จะถึงนี้
ข้อมูลจาก : Anutin Charnvirakul
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ ภาพครอบครัว ขณะเสด็จเยือนฝรั่งเศส
- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด
- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลอง “ชุดไทยดุสิต” ร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ฝรั่งเศส