อนุทิน กราบพระบาท เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ โอกาสอายุครบ 60 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 11:46 น.
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้อนุทิน เนื่องในวันเกิด

นายกฯ อนุทิน รับพระราชทานแจกันดอกไม้จากเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 60 ปี ชี้เป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต

วันที่ 11 กันยายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Anutin Charnvirakul” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายอนุทิน ระบุข้อความว่า “กราบพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ทรงพระกรุณาให้พลเอกศิวะ ภระมรทัต กรมวังผู้ใหญ่ เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้มาพระราชทานที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบห้ารอบในปีนี้ นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้”

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สำหรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2509 และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 13 กันยายนที่จะถึงนี้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้ อนุทิน-3
ภาพจาก Facebook : Anutin Charnvirakul
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้ อนุทิน-2
ภาพจาก Facebook : Anutin Charnvirakul
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้ อนุทิน
ภาพจาก Facebook : Anutin Charnvirakul

ข้อมูลจาก : Anutin Charnvirakul

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 11:46 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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