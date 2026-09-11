ชีวิตอดีตทหารเขมร คาดเคยรับใช้ “ฮุน เซน” วันนี้พิการนั่งขอทานประทังชีพ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 11:36 น.
ชีวิตอดีตทหารเขมร คาดเคยรับใช้ "ฮุน เซน" วันนี้พิการนั่งขอทานประทังชีพ
ภาพจาก : FB/Rachhanry Pich

เผยภาพคลิปเศร้า อดีตทหารกัมพูชาพิการต้องนั่งขอเงินริมถนนกลางกรุงพนมเปญ คาดเคยเป็นทหารรับใช้ สมเด็จฯ ฮุน เซน

อดีตทหารกัมพูชาพิการ ต้องนั่งบนกระดานติดล้อและใช้มือดันตัวไปตามพื้นถนนขอเงินจากผู้คนในกรุงพนมเปญ เพื่อหาเงินประทังชีวิต หลังผ่านการรับราชการและได้รับบาดเจ็บจนร่างกายพิการ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเอกสารทางการเปิดเผยชื่อ หน่วยสังกัด หรือประวัติรับราชการของชายในคลิป จึงยังยืนยันไม่ได้ว่าเคยปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดหรือรับใช้ ฮุน เซน ในตำแหน่งใด

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หลังคลิปเผยแพร่ มีรายงานว่า ฮุน เซน สั่งหน่วย BHQ เข้าจัดการอดีตทหารที่ยังสวมเครื่องแบบออกมาขอทานในกรุงพนมเปญ เนื่องจากกังวลว่าจะกระทบภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของเมืองหลวง

BHQ หรือกองบัญชาการองครักษ์ เป็นหน่วยทหารที่ทำหน้าที่อารักขาผู้นำและบุคคลสำคัญของกัมพูชา และมีความใกล้ชิดกับ ฮุน เซน และครอบครัวมาอย่างยาวนาน

เผยภาพคลิปเศร้า อดีตทหารกัมพูชาพิการต้องนั่งขอเงินริมถนนกลางกรุงพนมเปญ คาดเคยผ่านสมรภูมิชายแดนไทย และเคยรับใช้ สมเด็จฯ ฮุน เซน
ภาพจาก : FB/Rachhanry Pich

อย่างไรก็ตาม รายงานเรื่องคำสั่งให้ BHQ จัดการอดีตทหารขอทาน มีที่มาจากกลุ่มแจ้งข่าวในกัมพูชา ขณะตรวจสอบยังไม่พบประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาหรือ BHQ ยืนยันรายละเอียดคำสั่งนี้โดยตรง

ส่วนอดีตทหารในคลิป ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าได้รับบำนาญหรือความช่วยเหลือจากรัฐมากน้อยเพียงใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าต้องออกมาขอเงินเพราะไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลกัมพูชา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 11:36 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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