ชีวิตอดีตทหารเขมร คาดเคยรับใช้ “ฮุน เซน” วันนี้พิการนั่งขอทานประทังชีพ
เผยภาพคลิปเศร้า อดีตทหารกัมพูชาพิการต้องนั่งขอเงินริมถนนกลางกรุงพนมเปญ คาดเคยเป็นทหารรับใช้ สมเด็จฯ ฮุน เซน
อดีตทหารกัมพูชาพิการ ต้องนั่งบนกระดานติดล้อและใช้มือดันตัวไปตามพื้นถนนขอเงินจากผู้คนในกรุงพนมเปญ เพื่อหาเงินประทังชีวิต หลังผ่านการรับราชการและได้รับบาดเจ็บจนร่างกายพิการ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเอกสารทางการเปิดเผยชื่อ หน่วยสังกัด หรือประวัติรับราชการของชายในคลิป จึงยังยืนยันไม่ได้ว่าเคยปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดหรือรับใช้ ฮุน เซน ในตำแหน่งใด
หลังคลิปเผยแพร่ มีรายงานว่า ฮุน เซน สั่งหน่วย BHQ เข้าจัดการอดีตทหารที่ยังสวมเครื่องแบบออกมาขอทานในกรุงพนมเปญ เนื่องจากกังวลว่าจะกระทบภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของเมืองหลวง
BHQ หรือกองบัญชาการองครักษ์ เป็นหน่วยทหารที่ทำหน้าที่อารักขาผู้นำและบุคคลสำคัญของกัมพูชา และมีความใกล้ชิดกับ ฮุน เซน และครอบครัวมาอย่างยาวนาน
อย่างไรก็ตาม รายงานเรื่องคำสั่งให้ BHQ จัดการอดีตทหารขอทาน มีที่มาจากกลุ่มแจ้งข่าวในกัมพูชา ขณะตรวจสอบยังไม่พบประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาหรือ BHQ ยืนยันรายละเอียดคำสั่งนี้โดยตรง
ส่วนอดีตทหารในคลิป ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าได้รับบำนาญหรือความช่วยเหลือจากรัฐมากน้อยเพียงใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าต้องออกมาขอเงินเพราะไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลกัมพูชา
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