เพจวัดพุทไธศวรรย์ ปลิวไปแล้ว หลัง “อดีตหลวงพ่อโชติ” โดนรวบยักยอกเงินวัด-นัวสีกา
เพจวัดพุทไธศวรรย์ ปลิวไปแล้ว หลัง “อดีตหลวงพ่อโชติ” โดนรวบยักยอกเงินวัด-นัวสีกาบนโต๊ะ เมื่อวานเพิ่งโพสต์ว่าปิดพื้นที่โบราณสถาน
จากกรณีเจ้าหน้าที่ CIB นำกำลังเข้าจับกุม พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม ตามหมายจับศาลอาญาฯ ข้อหาฟอกเงิน เบียดบังเงินวัด 92 ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ ซึ่งเป็นข่าวดังในขณะนี้นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวพบว่าเพจเฟซบุ๊กวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ซึ่งไว้ใช้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่สามารถเข้าได้แล้ว โดยข้อความ “เนื้อหานี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ เหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าของแชร์เนื้อหากับคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น หรือเปลี่ยนกลุ่มคนที่สามารถดูได้ หรือเนื้อหาถูกลบไปแล้ว”
ทั้งนี้เมื่อช่วงประมาณก่อน 12.00 น. ของเมื่อวาน (10 ก.ย. 69) ทางเพจได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “วัดพุทไธศวรรย์ ปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ”
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