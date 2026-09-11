ผบช.ก. เผย อดีตลูกศิษย์ แจ้งเบาะแส-ส่งคลิป กระชากจีวร อดีตหลวงพ่อโชติ
ผบช.ก. ผยเบื้องหลัง จับกุมหลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ อดีตลูกศิษย์หอบคลิปแจ้งเบาะแส แฉพฤติกรรมทราม
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยเบื้องหลังการดำเนินคดีกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง หรืออดีตหลวงพ่ออติโชติ ว่าจุดเริ่มต้นของคดีมาจากอดีตลูกศิษย์รายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ เข้ามาแจ้งเบาะแสพร้อมส่งมอบคลิปวิดีโอและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของวัด เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
จากนั้นตำรวจสืบสวนเป็นความลับนานกว่า 2 เดือน ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นขอศาลออกหมายจับ โดยพบข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางเงินจากการจำหน่ายวัตถุมงคล ซึ่งควรนำเข้าบัญชีวัด แต่มีข้อมูลว่าถูกโอนถ่ายไปยังบุคคลภายนอก รวมถึงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อรองรับธุรกรรมบางส่วน และมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัด
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลเส้นทางการเงินและตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ เบื้องต้นคาดว่าอาจมีผู้ร่วมขบวนการอีก 1-2 ราย
ส่วนหญิงฆราวาสที่ถูกกล่าวถึงในประเด็นความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาส พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ระบุว่าจากการสืบสวนพบว่าเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน แต่ประเด็นความผิดทางพระธรรมวินัยไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของตำรวจ จึงเน้นดำเนินคดีเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา โดยเฉพาะการทุจริตและเส้นทางการเงิน
สำหรับการตรวจค้นในวันนี้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น 5 จุด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจยึดเงินสด เอกสาร และวัตถุพยานจากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสได้จำนวนหนึ่ง โดยผู้ต้องหาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นตลอดกระบวนการ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เนื่องจากคดีมีความละเอียดอ่อนและผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่จึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ ส่วนการพิจารณาคัดค้านการประกันตัวจะประเมินจากพฤติการณ์และความเสี่ยงต่อการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
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