ภูเขาไฟฟูจิ สภาพอากาศเลวร้าย คร่าชีวิตนักปีนเขาชาวไทย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 12:56 น.
ภูเขาไฟฟูจิ สภาพอากาศเลวร้าย คร่าชีวิต 2 นักปีนเขา ก่อนปิดฤดูกาล

ภูเขาไฟฟูจิ สภาพอากาศเลวร้าย คร่าชีวิต 2 นักปีนเขา ก่อนปิดฤดูกาล พบหนึ่งในนั้นเป็นชายชาวไทย วัย 60 ปี

เกิดเหตุสะเทือนใจนักท่องเที่ยว และนักปีนเขาเมื่อสื่อของประเทศญี่ปุ่นรายงานว่า พบนักปีนเขา 2 รายล้มหมดสติระหว่างปีนขึ้นภูเขาไฟฟูจิ และเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เหตุการณ์สลดดังกล่าวเกิดขึ้นบนภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น ฝั่งจังหวัดชิซูโอกะ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบนักปีนเขาชาย 2 รายนอนหมดสติและอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้น ชายคนแรกเป็นชาวญี่ปุ่น อายุ 50 ปี นอนหมดสติอยู่ตรงบริเวณเส้นทางปีนเขาใกล้กับยอดเขาตอนตี 5 ครึ่ง และอีกรายเป็น ชายชาวไทยวัย 60 ปี นอนหมดสติอยู่บริเวณใกล้จุดพักแรมชินโกโกเมะ เส้นทางฟูจิโนะมิยะตอน 7 โมงเช้า

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จากรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ในช่วงเช้าวันดังกล่าวบนภูเขาไฟฟูจิมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักปีนเขาจำนวนมากทยอยร้องเรียนว่ามีอาการตัวเย็นเกิน (Hypothermia) ก่อนที่เหตุการณ์สลดจะเกิดขึ้น

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้ากำหนดวันปิดภูเขาไฟฟูจิเพียง 1 วันเท่านั้น ท่ามกลางความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของนักปีนเขาในช่วงสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้ของญี่ปุ่น

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อ้างอิงจาก : news.yahoo.co.jp

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 12:56 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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