สมีโชติ สารภาพมีสัมพันธ์กับ “สีกาเอ๋” มาแล้ว 2 ปี เครียดหนัก-อิดโรย ปฏิเสธข้อหา
สมีโชติ ยอมพูดมีสัมพันธ์ เอ๋ สีกาคนสนิทมานานกว่า 2 ปี ปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์ หลังตำรวจยึดของกลาง โฉนดที่ดิน-เงินสดเพียบ
จากกรณี หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร หรือ หลวงพ่อโชติ เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ลาสิกขา หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ฯ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ/ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตฯ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติ/ละเว้นโดยมิชอบ และสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
หลังควบคุมตัวมาสอบสวน สมีโชติ และ เอ๋ สีกาคนสนิท มีอาการอิดโรย ก่อนอดีตเจ้าอาวาสยอมรับว่าเริ่มสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงมาแล้วประมาณ 2 ปี แต่ยังคงให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์
อย่างไรก็ดี ตำรวจยึดของกลางในคดีได้มากกว่า 2,000 รายการ ในจำนวนนี้มีเงินสดประมาณ 60 ล้านบาท รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ มากมาย เช่น โฉนดที่ดิน เพชรพลอย ทองคำ และแหวน รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท
ช่วงบ่ายวันนี้ (11 กันยายน 2569) พนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองวฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จ.สระบุรี
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