ครูคณิตชาวจีน โพสต์เดือดเรียกร้องให้ลดระดับความสำคัญ “ภาษาอังกฤษ” เลิกประจบต่างชาติ
ครูคณิตชาวจีน โพสต์เดือดเรียกร้องให้ลดระดับความสำคัญ “ภาษาอังกฤษ” เลิกประจบต่างชาติ ภายหลังจากที่การปฏิรูปข้อสอบปรับระดับวิชาประวัติศาสตร์
เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักข่าว SCMP รายงานว่า ถัง เจียเฟิ่ง ครูสอนคณิตคนดังในประเทศจีนได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เรียกร้องให้ลดสถานะวิชาภาษาอังกฤษจากวิชาภาคบังคับ
โดยนายนายถังให้เหตุผลว่า “เด็ก ๆ ชาวจีนกำลังถูกผลักดันให้เคี่ยวเข็ญเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนัก ทั้งที่พวกเขายังไม่แตกฉานในภาษาของตัวเองด้วยซ้ำ แม้ว่าประเทศจะมีอารยธรรมเก่าแก่ยาวนานหลายพันปีก็ตาม ไม่มีประเทศใดในโลกอีกแล้วที่ยกย่องภาษาอังกฤษให้อยู่ในสถานะที่สูงส่งเหนือสิ่งอื่นใดเหมือนอย่างที่เรากำลังทำอยู่ ภาษาอังกฤษเป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่างหนึ่ง รู้แค่วิธีใช้งานก็เพียงพอแล้ว ประวัติศาสตร์ที่คนจีนกราบไหว้บูชาสิ่งของต่างชาติและประจบสอพลอคนต่างชาติควรจะจบลงเสียที”
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่วิชาประวัติศาสตร์ถูกลดระดับลง จากการปฏิรูปข้อสอบ วึ่งเขาชี้ว่าปนะวัติศาสตร์จีนช่วยย้ำเตือนคนรุ่นใหม่ถึงความยากลำบากของยุคก่อน พร้อมชี้ว่าภาษาอังกฤษต่างหากที่ควรลดระดับลง
สำหรับระบบการสอบของจีนนั้น ภาษาอังกฤษจัดเป็นวิชาหลักในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศจีน เคียงคู่ไปกับวิชาภาษาจีนและคณิตศาสตร์ โดยในโครงสร้างคะแนนเต็มแบบดั้งเดิม 750 คะแนนของการสอบเกาเข่า การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติ โดยสามวิชาหลักมีคะแนนวิชาละ 150 ส่วนอีก 300 เป็นคะแนนวิชาตามสายการเรียน