เปิดธุรกิจ “สีกาเอ๋” หญิงคนสนิทสมีโชติ พบขายของไหว้ รับแก้บน สะเดาะเคราะห์
เปิดอาชีพ สีกาเอ๋ หรือ ปุณยวีร์ รุ่งเรือง หญิงคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติ หลังถูกจับในคดีเงินวัดพุทไธศวรรย์กว่า 92 ล้านบาท ข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดระบุทำธุรกิจขายของไหว้บูชา รับแก้บนและสะเดาะเคราะห์
สีกาเอ๋ หรือ น.ส.ปุณยวีร์ รุ่งเรือง อายุ 47 ปี หญิงคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569 หลังมีชื่อเกี่ยวข้องกับเส้นทางเงินของวัดที่ตำรวจประเมินความเสียหายมากกว่า 92 ล้านบาท
หลังการจับกุม อีกเรื่องที่สังคมให้ความสนใจคือปุณยวีร์ประกอบอาชีพอะไร และทำธุรกิจอะไรก่อนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้?
ข้อมูลที่เปิดเผยล่าสุดระบุว่า ปุณยวีร์ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ของไหว้บูชา รับจัดพิธีแก้บน และสะเดาะเคราะห์ ให้กับลูกค้าที่มีความเชื่อด้านพิธีกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลทางการเปิดเผยชื่อร้านหรือบริษัท รวมถึงยังไม่พบรายละเอียดว่าธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบใด มีรายได้เท่าไร หรือดำเนินกิจการมานานแค่ไหน
นอกจากธุรกิจสายความเชื่อแล้ว ปุณยวีร์ยังมีคดีเก่าติดตัวมาตั้งแต่ปี 2563 หลังศาลจังหวัดปทุมธานีออกหมายจับข้อหาร่วมกันผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้า
คดีเริ่มจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่พบว่าคุณภาพและปริมาณธาตุอาหารไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ก่อนมีการแจ้งความและออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง
แต่คดีปุ๋ยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปุณยวีร์ยังทำธุรกิจปุ๋ยอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่ควรนำมาใช้สรุปว่าเป็นกิจการเดียวกับธุรกิจของไหว้และรับจัดพิธีที่มีข้อมูลเผยแพร่ในเวลานี้
สำหรับคดีล่าสุด ตำรวจจับปุณยวีร์ตามหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 เลขที่ 30/2569 ลงวันที่ 8 กันยายน 2569 หลังพบชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางเงินของวัดพุทไธศวรรย์
ระหว่างตรวจค้นบ้านพักใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่พบพระเครื่องเนื้อทองคำ 35 องค์ ทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนักประมาณ 90 บาท เงินสดกว่า 3.59 ล้านบาท รวมถึงโฉนดที่ดินและเอกสารการลงทุนหลายรายการ
ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินเหล่านี้ รวมถึงความเชื่อมโยงกับเงินของวัด จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
สรุปจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้ อาชีพที่มีการเปิดเผยของสีกาเอ๋คือ ขายของไหว้บูชา รับจัดพิธีแก้บน และสะเดาะเคราะห์ ส่วนชื่อกิจการ รายได้ และโครงสร้างธุรกิจยังไม่มีข้อมูลทางการเปิดเผยครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม ปุณยวีร์ยังอยู่ในสถานะผู้ต้องหา คดีอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
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