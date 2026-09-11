โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ชี้แจงภาพราเต็มเพดาน ยืนยันไม่ได้ละเลยด้านความสะอาด
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ชี้แจงภาพราเต็มเพดาน ยืนยันไม่ได้ละเลยด้านความสะอาด โดยเกิดจากความเกิดจากสะสมของความชื้น
จากกรณีที่ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ “หมอแล็บแพนด้า” นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเรื่องราวที่ญาติได้พาผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ โดยระบุว่า “มีแฟนเพจพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเพชรบูรณ์ (อาคารศัลยกรรม) เธอบอกว่าคุณหมอกับพี่ ๆ พยาบาลดูแลดี และปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาก แต่พอเหลือบไปมองสภาพห้อง ฝ้าเพดานกับผนังมีแต่เชื้อรา สร้างความสยดสยองให้กับชาวเน็ตนั้น
ล่าสุด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โพสต์แถลงการณ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กรณีสภาพแวดล้อมภายในอาคารศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง)
พร้อมระบุว่า แถลงการณ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กรณีสภาพแวดล้อมภายในอาคารศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) ตามที่มีการเผยแพร่ภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้เผยแพร่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.นั้น
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบว่า จุดดำบริเวณฝ้าเพดานและผนังเกิดจากเชื้อรา มีสาเหตุจากสภาพทางกายภาพของอาคารและการสะสมของความชื้น อันเนื่องมาจากระบบปรับอากาศที่อยู่ในอาคาร มิใช่การละเลยด้านความสะอาด
ทั้งนี้ ปัญหาลักษณะเดียวกันพบในบางพื้นที่ของอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ผู้บริหารโรงพยาบาลได้รับทราบปัญหาดังกล่าว ก่อนการเผยแพร่ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และซ่อมแซมตามขั้นตอนและ
ระเบียบของทางราชการ
โดยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรเป็นสำคัญ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ขอขอบคุณประชาชนสำหรับข้อเสนอแนะและความห่วงใย และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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