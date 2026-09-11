เปิดมื้อเช้า ทิดโชติ หลังถูกคุมตัว จากอาหารหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา
เปิดข้าวมื้อแรก สมีโชติ หลังถูกคุมตัวสอบปากคำยันเช้า ปมยักยอกเงินวัด 92 ล้าน-เสพสังวาสสีกาเอ๋ จากอาหารเลิศหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา
ความคืบหน้าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัว ทิดโชติ หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร อดีตเจ้าอาวาสและพระราชาคณะ วัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา มีรายงานว่า ทิดโชติ ถูกเจ้าหน้าที่สอบปากคำเข้มทั้งคืนจนถึงเวลาประมาณ 05.00 น. ก่อนที่ ทิดโชติ และสีกาเอ๋ จะถูกนำตัวแยกขังไว้ที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
โดยทิดโชติสวมชุดขาว มีท่าทีและสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด นั่งนิ่งชิดกำแพง สภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคําเข้มตลอดทั้งคืน และยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตํารวจนํามาให้
ล่าสุดเช้าวันนี้ 11 กันยายน 2569 มีรายงานว่า อาหารเช้ามื้อแรกของ ทิดโชติ และสีกาคนสนิท หลังถูกควบคุมตัวสอบปากคำตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ยันเช้ามืดวันนี้ คือ ข้าวผัดกะเพราหมูสับ ไข่ดาว และน้ำดื่ม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รู้แล้ว! ที่มาคลิป หลวงพ่อโชติ ฉันสวาทโต๊ะส้ม ลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม-ดูดข้อมูลร้อง CIB
- เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง
อ้างอิงจาก : FB PPTV HD 36