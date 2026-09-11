เปิดมื้อเช้า ทิดโชติ หลังถูกคุมตัว จากอาหารหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 12:56 น.
เปิดมื้อเช้า ทิดโชติ หลังถูกคุมตัว จากอาหารหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา
ภาพจาก : FB บิ๊กเกรียน และ PPTV HD 36﻿

เปิดข้าวมื้อแรก สมีโชติ หลังถูกคุมตัวสอบปากคำยันเช้า ปมยักยอกเงินวัด 92 ล้าน-เสพสังวาสสีกาเอ๋ จากอาหารเลิศหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา

ความคืบหน้าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัว ทิดโชติ หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร อดีตเจ้าอาวาสและพระราชาคณะ วัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา มีรายงานว่า ทิดโชติ ถูกเจ้าหน้าที่สอบปากคำเข้มทั้งคืนจนถึงเวลาประมาณ 05.00 น. ก่อนที่ ทิดโชติ และสีกาเอ๋ จะถูกนำตัวแยกขังไว้ที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

โดยทิดโชติสวมชุดขาว มีท่าทีและสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด นั่งนิ่งชิดกำแพง สภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคําเข้มตลอดทั้งคืน และยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตํารวจนํามาให้

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ล่าสุดเช้าวันนี้ 11 กันยายน 2569 มีรายงานว่า อาหารเช้ามื้อแรกของ ทิดโชติ และสีกาคนสนิท หลังถูกควบคุมตัวสอบปากคำตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ยันเช้ามืดวันนี้ คือ ข้าวผัดกะเพราหมูสับ ไข่ดาว และน้ำดื่ม

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อ้างอิงจาก : FB PPTV HD 36

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 12:56 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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