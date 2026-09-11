สลด พ่อ-พี่ชาย รุมทุบหัวลูกสาวจนตาย จัดฉากรถชน ฆ่าล้างอายคลิปหลุดว่อนเน็ต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 22:20 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 22:20 น.
สลด พ่อ-พี่ชาย รุมทุบหัวลูกสาวจนตาย จัดฉากรถชน ฆ่าล้างอายคลิปหลุดว่อนเน็ต

ตำรวจอินเดียคลี่คลายคดีหญิงวัย 22 ปีเสียชีวิต พ่อและพี่ชายวางแผนสังหาร จัดฉากเป็นอุบัติเหตุรถชน หลังคลิปไวรัลว่อนโซเชียล

ตำรวจเมืองอัห์มดาบาด รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เปิดเผยเบื้องหลังคดีอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อเกือบหนึ่งเดือนก่อน เหตุการณ์นี้แท้จริงเป็นการฆาตกรรมเพื่อรักษาเกียรติยศ ผู้เสียชีวิตคือโซเฟีย หญิงสาววัย 22 ปี พนักงานต้อนรับของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในคืนวันที่ 12 สิงหาคม นายโมฮัมหมัด ฟารุก ผู้เป็นพ่อ ร่วมกับนายโมฮัมหมัด ฮาบิล พี่ชายวัย 38 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับโซเฟียที่โรงพยาบาลซึ่งเธอทำงาน ระหว่างทางกลับ ฮาบิลเลี้ยวรถจักรยานยนต์เข้าสู่เส้นทางดินเปลี่ยวใกล้หมู่บ้านเกลจิปุระ พี่ชายนำค้อนเหล็กที่ซ่อนไว้ในกางเกงออกมาทุบศีรษะน้องสาวสามครั้ง

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หลังก่อเหตุ พ่อและลูกชายช่วยกันนำร่างของหญิงสาวกลับมายังถนนใหญ่ ทุบทำลายรถจักรยานยนต์ของตนเองให้เสียหาย หวังสร้างหลักฐานเท็จว่าเป็นอุบัติเหตุถูกรถชนด้วยความเร็วสูง

ฮาบิลเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ อ้างว่ามีรถยนต์พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างแรงบริเวณทางแยกเกลจิปุระ แรงปะทะทำให้น้องสาวบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ ส่วนตัวเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย โซเฟียถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโซลา ซิวิล แพทย์ยืนยันการเสียชีวิตในวันที่ 13 สิงหาคม

ตำรวจสืบสวนเชิงลึกจนพบพิรุธหลายจุด แรงจูงใจสำคัญมาจากคลิปวิดีโอของโซเฟียกับชายคนหนึ่งถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เมื่อประมาณสามเดือนก่อน พ่อและพี่ชายรู้สึกอับอายขายหน้าอย่างรุนแรง กลัวสายตาคนในสังคม จึงร่วมกันวางแผนฆาตกรรมเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูล

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวพ่อและพี่ชายเข้าห้องขัง แจ้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 22:20 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 22:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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