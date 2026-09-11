ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้
ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง โพสต์ถึงอดีตเจ้าอาวาส มั่วสีกาบนโต๊ะ ลั่นเหนือคนของแท้ สะเดาะเคราะห์คนอื่นได้แต่ทำให้ตัวเองไม่ได้
จากกรณีที่มีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอขณะอดีตเจ้าอาวาสวัดดังใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีสัมพันธ์สวาทกับสีกาคนสนิทบนโต๊ะในกุฏิของวัด จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับคุมเมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น
อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม ซึ่งระบุข้อความว่า “เหนือดวงหรือจะสู้เหนือคน เหนือคนของแท้เลย เขาจะลงนะหน้าทองกันหรอ สะเดาะเคราะห์ให้คนอื่นได้แต่สะเดาะเคราะห์ให้ตัวเองไม่ได้ มึงก็คิดเอาเองแล้วกันว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริง”
ต่อมา อาจารย์เบียร์ โพสต์คลิปโดยกล่าวว่า “พวกมึงไปนั่งขวนขวายอยู่กับเครื่องรางของขลังกันเยอะนัก เป็นยังไงล่ะ คนเสกของขลังก็ขลังเลยน่ะ เสกกันบนโต๊ะเลย เสกน้ำมนต์ใส่สีกาสาดกันกระจุยเลย ไม่ต้องใช้ตอก … ปกติเขารดที่หัว อันนี้รดที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
นี่แหละติดกันนักเรื่องสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา พระเกจิอาจารย์ดัง ๆ ทำให้ชีวิตเราดี หนุนดวง รวย รุ่นรวยร้อนล้าน เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล เป็นยังไงล่ะ แต่ละคนสภาพ สอนไม่รู้จักจดจักจำบอกแล้วของพวกนี้ช่วยอะไรไม่ได้หรอก มีแต่งมงายไร้สาระ ถ้ามันช่วยได้ก็เอาตัวรอดคนแรกแล้ว ป่านนี้จะมาถึงจุดนี้ได้เหรอ ไม่ต้องพูดว่าของเสื่อม มันเสื่อมตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ที่เสกแล้ว”
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