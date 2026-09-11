ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:50 น.
ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้

ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง โพสต์ถึงอดีตเจ้าอาวาส มั่วสีกาบนโต๊ะ ลั่นเหนือคนของแท้ สะเดาะเคราะห์คนอื่นได้แต่ทำให้ตัวเองไม่ได้

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอขณะอดีตเจ้าอาวาสวัดดังใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีสัมพันธ์สวาทกับสีกาคนสนิทบนโต๊ะในกุฏิของวัด จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับคุมเมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น

อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม ซึ่งระบุข้อความว่า “เหนือดวงหรือจะสู้เหนือคน เหนือคนของแท้เลย เขาจะลงนะหน้าทองกันหรอ สะเดาะเคราะห์ให้คนอื่นได้แต่สะเดาะเคราะห์ให้ตัวเองไม่ได้ มึงก็คิดเอาเองแล้วกันว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริง”

โฆษณา
โพสต์ของ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม
FB/ คนตื่นธรรม

ต่อมา อาจารย์เบียร์ โพสต์คลิปโดยกล่าวว่า “พวกมึงไปนั่งขวนขวายอยู่กับเครื่องรางของขลังกันเยอะนัก เป็นยังไงล่ะ คนเสกของขลังก็ขลังเลยน่ะ เสกกันบนโต๊ะเลย เสกน้ำมนต์ใส่สีกาสาดกันกระจุยเลย ไม่ต้องใช้ตอก … ปกติเขารดที่หัว อันนี้รดที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน

นี่แหละติดกันนักเรื่องสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา พระเกจิอาจารย์ดัง ๆ ทำให้ชีวิตเราดี หนุนดวง รวย รุ่นรวยร้อนล้าน เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล เป็นยังไงล่ะ แต่ละคนสภาพ สอนไม่รู้จักจดจักจำบอกแล้วของพวกนี้ช่วยอะไรไม่ได้หรอก มีแต่งมงายไร้สาระ ถ้ามันช่วยได้ก็เอาตัวรอดคนแรกแล้ว ป่านนี้จะมาถึงจุดนี้ได้เหรอ ไม่ต้องพูดว่าของเสื่อม มันเสื่อมตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ที่เสกแล้ว”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้อนุทิน เนื่องในวันเกิด

อนุทิน กราบพระบาท เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ โอกาสอายุครบ 60 ปี

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569

“พลอยทะเล” เตือน “หมอวาโย” ปม กกตหค. ย้ำสถาบันไม่ใช่เครื่องมือการเมืองของใคร

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน

4 นาที ที่แล้ว
ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี บันเทิง

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

7 นาที ที่แล้ว
เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย &quot;แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน ข่าว

เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย “แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

51 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้อนุทิน เนื่องในวันเกิด ข่าวในพระราชสำนัก

อนุทิน กราบพระบาท เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ โอกาสอายุครบ 60 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดอาน่า เซียนพระชื่อดัง ประกาศรับคืน เหรียญเหนือดวง ไม่หัก% หลังอดีตเจ้าอาวาสถูกจับ ข่าว

ไดอาน่า เซียนพระชื่อดัง ประกาศรับคืน เหรียญเหนือดวง ไม่หัก% หลังอดีตเจ้าอาวาสถูกจับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พลอยทะเล” เตือน “หมอวาโย” ปม กกตหค. ย้ำสถาบันไม่ใช่เครื่องมือการเมืองของใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตอดีตทหารเขมร คาดเคยรับใช้ &quot;ฮุน เซน&quot; วันนี้พิการนั่งขอทานประทังชีพ ข่าวต่างประเทศ

ชีวิตอดีตทหารเขมร คาดเคยรับใช้ “ฮุน เซน” วันนี้พิการนั่งขอทานประทังชีพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจวัดพุทไธศวรรย์ ปลิวไปแล้ว หลัง “อดีตหลวงพ่อโชติ” โดนรวบยักยอกเงินวัด-นัวสีกา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเขาไฟฟูจิ สภาพอากาศเลวร้าย คร่าชีวิต 2 นักปีนเขา ก่อนปิดฤดูกาล ข่าว

ภูเขาไฟฟูจิ สภาพอากาศเลวร้าย คร่าชีวิตนักปีนเขาชาวไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบช.ก. เผย อดีตลูกศิษย์ แจ้งเบาะแส-ส่งคลิป กระชากจีวร อดีตหลวงพ่อโชติ ข่าว

ผบช.ก. เผย อดีตลูกศิษย์ แจ้งเบาะแส-ส่งคลิป กระชากจีวร อดีตหลวงพ่อโชติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตหลวงพ่อโชติ ยอมรับมีความสัมพันะ์กับ เอ๋ สีกาคนสนิทมา 2 ปี ข่าว

สมีโชติ สารภาพมีสัมพันธ์กับ “สีกาเอ๋” มาแล้ว 2 ปี เครียดหนัก-อิดโรย ปฏิเสธข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูคณิตชาวจีน โพสต์เดือดเรียกร้องให้ลดระดับความสำคัญ “ภาษาอังกฤษ” เลิกประจบต่างชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดธุรกิจ “สีกาเอ๋” หญิงคนสนิทสมีโชติ พบขายของไหว้ รับแก้บน สะเดาะเคราะห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดมื้อเช้า ทิดโชติ หลังถูกคุมตัว จากอาหารหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา ข่าว

เปิดมื้อเช้า ทิดโชติ หลังถูกคุมตัว จากอาหารหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้ ข่าว

ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตก 11 ก.ย. 69 ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้-ตะวันออก รับมือฝนตกหนัก เช็กพื้นที่ กทม. รอดไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ชี้แจงภาพราเต็มเพดาน ยืนยันไม่ได้ละเลยด้านความสะอาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ดีใจที่ไม่ลืม แนบภาพทหารชายแดนขอบคุณ ที่ทำให้กลับมาหาลูกเมียได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดประวัติ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สาวคนสนิท สมีโชติ ดีกรีอดีตเชียร์ลีดเดอร์ม.ดังกลางกรุง ข่าว

ขุดประวัติ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สาวคนสนิท สมีโชติ ดีกรีอดีตเชียร์ลีดเดอร์ม.ดังกลางกรุง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าคณะอยุธยา แต่งตั้ง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ ข่าว

เจ้าคณะอยุธยา แต่งตั้ง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊อด ปิติ มีเหรียญเหนือดวงเยอะ บันเทิง

ต๊อด ปิติ โพสต์ช็อก มีเหรียญเหนือดวงเพียบ หลังอดีตเจ้าอาวาสวัดดังถูกจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายไทย 12 ก.ย. พบใคร รอบจัดอันดับ 5-8 ถ่ายทอดสดช่องไหน ข่าวกีฬา

วอลเลย์บอลชายไทย 12 ก.ย. พบใคร รอบจัดอันดับ 5-8 ถ่ายทอดสดช่องไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ้าน Love Is รับ “ไจแอนท์” สุนัขพิตบูลผสมไปดูแลอีกครั้ง หลังขย้ำเจ้าของดับ 2 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
OpenAI ประกาศชัย ไขสมการคณิตศาสตร์ ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ เทคโนโลยี

OpenAI ประกาศชัย ไขสมการคณิตศาสตร์ ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button