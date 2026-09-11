กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้-ตะวันออก รับมือฝนตกหนัก เช็กพื้นที่ กทม. รอดไหม
กรมอุตุฯ เตือน ภาคใต้ กลาง ตะวันออกรับมือฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำป่า-ดินถล่ม จับตาพายุลูกใหม่จ่อเข้าเวียดนาม 13-14 ก.ย.นี้
วันที่ 11 กันยายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนสภาพอากาศ ภาคใต้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง ประชาชนต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซาก
สาเหตุของสภาพอากาศนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนล่างของภาคกลาง ตอนบนของภาคใต้ และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และหลายพื้นที่ ในขณะเดียวกัน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีฝนลดลง
ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
สถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบกลุ่มฝนเล็กน้อยกระจายตัวใน กทม. สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ โดยกลุ่มฝนมีแนวโน้มสลายตัวภายใน 1 ชั่วโมงข้างหน้า และคาดว่าจะไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่อีก
เขตใน กทม. ที่ไม่พบกลุ่มฝน ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค บางบอน คันนายาว สะพานสูง จตุจักร บางขุนเทียน บางเขน ลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม และประเวศ
ทั้งนี้่ วันที่ 11-13 กันยายน 2569 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่ 13-14 กันยายน ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมอุตุฯ เตือนพายุ “ไมสัก” 5-6 ก.ค. เหนือ-อีสาน-ตะวันออก เตรียมรับฝนถล่มหนัก
- กรมอุตุฯ แถลงแจ้งสาเหตุไม่มีเตือน Cell Broadcast แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
- กรมอุตุฯ แถลงแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ระดับ 8.2 ไม่กระทบประเทศไทย