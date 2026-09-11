ประวัติ “สีกาเอ๋” คนสนิทหลวงพ่อโชติ สวยดีกรีเชียร์ลีดเดอร์ เจ้าของสู่ธุรกิจสายมู

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 08:09 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.
ประวัติ “สีกาเอ๋” คนสนิทหลวงพ่อโชติ สวยดีกรีเชียร์ลีดเดอร์ เจ้าของสู่ธุรกิจสายมู

เปิดประวัติ “สีกาเอ๋” หญิงวัย 47 ปี คนสนิทหลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จากบัณฑิตมหาวิทยาลัยและอดีตเชียร์ลีดเดอร์ สู่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้ประกอบธุรกิจของไหว้ ก่อนถูกจับตามหมายศาลในคดีเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท

ข้อมูลจากตำรวจระบุว่า สีกาเอ๋มีชื่อจริงว่า น.ส.ปุณยวีร์ อายุ 47 ปี และเป็นบุคคลใกล้ชิดกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ โดยถูกจับตามหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ที่ 30/2569 ลงวันที่ 8 กันยายน 2569

ประวัติช่วงวัยเรียนของสีกาเอ๋เริ่มได้รับการเผยแพร่ภายหลังเกิดคดี โดยเพจเฟซบุ๊ก “บิ๊กเกรียน” ระบุว่า เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน เธอเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง และเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัย

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อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้เปิดเผยชื่อสถาบัน คณะ หรือหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นทางการ จึงทราบเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกนำมาเผยแพร่ต่อผ่านสื่อออนไลน์หลายแห่ง

หลังจบการศึกษา สีกาเอ๋ใช้ชีวิตในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวและเข้าสู่วงการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรม

ทำธุรกิจขายของไหว้ รับจัดพิธีแก้บน

ธุรกิจของสีกาเอ๋ที่ถูกกล่าวถึงครอบคลุมการจำหน่ายของไหว้บูชา การจัดเตรียมสิ่งของสำหรับพิธีแก้บน รวมถึงบริการเกี่ยวกับพิธีสะเดาะเคราะห์ ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าสายมูและผู้ที่ต้องการจัดพิธีตามความเชื่อ

ข้อมูลดังกล่าวมาจากการเปิดเผยของเพจบิ๊กเกรียน ก่อนถูกนำเสนอผ่านสื่อหลายสำนัก แต่ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อกิจการ ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ หรือรายได้ของกิจการอย่างเป็นทางการ

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ชื่อสีกาเอ๋เชื่อมโยงคดีเงินวัด 92 ล้านบาท

ตำรวจกล่าวหาว่า ในช่วงประมาณ 2 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์มีพฤติการณ์เบียดบังเงินของวัด ก่อนมอบเงินบางส่วนให้หญิงคนสนิทนำไปแปลงสภาพและอำพรางการถือครองด้วยชื่อบุคคลอื่น มูลค่าความเสียหายตามแนวทางการสืบสวนมากกว่า 92 ล้านบาท

สีกาเอ๋จึงถูกดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต รวมถึงสมคบและร่วมกันฟอกเงิน ส่วนอดีตหลวงพ่อโชติลาสิกขาหลังถูกจับกุม

ค้นบ้านพบเงินสด ทองคำ และเอกสารทรัพย์สิน

ภายหลังการจับกุม ตำรวจกองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านพักของสีกาเอ๋ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการเพื่อนำไปตรวจสอบเส้นทางการเงิน

รายการที่ตรวจยึดประกอบด้วยพระเครื่องเนื้อทองคำ 35 องค์ ทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก 90 บาท เงินสดกว่า 3.59 ล้านบาท โทรศัพท์มือถือ ไอแพด สมุดบัญชีธนาคาร โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ดิน เอกสารการลงทุน และสลากออมสิน

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การตรวจยึดทรัพย์สินเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ยังต้องตรวจสอบที่มาและพิสูจน์ความเชื่อมโยงกับเงินของวัด ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินทุกรายการเกิดจากการกระทำความผิดแล้ว

มีหมายจับอีกคดีเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี

นอกจากคดีเงินวัด ยังมีรายงานว่าสีกาเอ๋มีหมายจับเดิมของศาลจังหวัดปทุมธานีจากคดีเมื่อปี 2563 ในข้อหาร่วมกันผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้า

พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีระบุว่า ผลตรวจของกรมวิชาการเกษตรพบว่าปุ๋ยที่ถูกกล่าวหาว่าผลิตและจำหน่ายไม่ได้มาตรฐาน และมีปริมาณธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จึงเตรียมอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีดังกล่าวต่อจากคดีของกองปราบปราม

ล่าสุด ระหว่างถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม สีกาเอ๋ไม่ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสหรือข้อกล่าวหาในคดี

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ทั้งนี้ คดียังอยู่ในกระบวนการสอบสวน ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังไม่ได้รับการวินิจฉัยด้วยคำพิพากษาถึงที่สุด ผู้ต้องหาจึงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 08:09 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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