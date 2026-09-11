“กัน จอมพลัง” ดีใจที่ไม่ลืม แนบภาพทหารชายแดนขอบคุณ ที่ทำให้กลับมาหาลูกเมียได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 12:54 น.

กัน จอมพลัง ดีใจที่ไม่ลืม แนบภาพทหารชายแดนขอบคุณ ที่ทำให้กลับมาหาลูกเมียได้ เผยเป็นภาพในวันที่ประเทศไทยทวงแผ่นดินคืนได้สำเร็จ

จากในช่วงที่ผ่านมาที่ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้เดินหน้ายื่นเอกสารให้หลายหน่วยงานตรวจสอบเกี่ยวกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ของนาย กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ถึงความโปร่งใสและเรื่องเงินบริจาคนั้น

ล่าสุด กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ภาพนี้ถ่ายในวันที่เอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้สำเร็จขอบคุณที่ไม่ลืมกันครับ รักและห่วงใยทุกคนเสมอครับ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับ”

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ก่อนที่จะแนบภาพที่มีข้อความระบุว่า “ใครเป็นยังไงกรูไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เค้าคนนี้ทำ มันทำให้พวกกรูมีชีวิตกลับไปหาลูกหาเมียได้ แล้วมึงทำอะไรบ้าง” โดยเป็นภาพของนายกันจอมพลังคู่กับทหาร

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 12:54 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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