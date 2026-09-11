วอลเลย์บอลชายไทย 12 ก.ย. พบใคร รอบจัดอันดับ 5-8 ถ่ายทอดสดช่องไหน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:06 น.
วอลเลย์บอลชายไทย 12 ก.ย. พบใคร รอบจัดอันดับ 5-8 ถ่ายทอดสดช่องไหน
volleyballworld

เช็กโปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย วันที่ 12 กันยายน 2569 หลังพ่ายออสเตรเลีย 0-3 หล่นสู่รอบจัดอันดับ 5-8 รอลุ้นทีมแพ้ คู่เกาหลีใต้ พบ จีน ก่อนรู้คู่แข่งอย่างเป็นทางการ ถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ทาง MONOMAX

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังมีคิวลงสนามต่อในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันที่ 12 กันยายน 2569 ที่เมืองคิตะคีวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังหยุดเส้นทางลุ้นแชมป์ไว้ที่รอบ 8 ทีมสุดท้าย

ทัพหนุ่มไทยพ่ายออสเตรเลีย 0-3 เซต เมื่อวันที่ 10 กันยายน ด้วยคะแนน 22-25, 24-26 และ 19-25 ทำให้ต้องลงไปเล่นรอบจัดอันดับ 5-8

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คู่แข่งนัดต่อไปของไทย ยังไม่ใช่จีนอย่างเป็นทางการ โดยต้องรอผู้แพ้ระหว่าง เกาหลีใต้ พบ จีน ซึ่งลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศวันนี้ 11 กันยายน เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

ตามสายการแข่งขัน ผู้แพ้คู่นี้จะลงมาอยู่ในรอบจัดอันดับ 5-8 เช่นเดียวกับไทย ก่อนพบกันวันที่ 12 กันยายน เพื่อแย่งสิทธิไปเล่นนัดจัดอันดับ 5 ต่อไป ส่วนทีมแพ้จะไปเล่นเพื่อจัดอันดับ 7

ก่อนหน้านี้ไทยเคยเจอเกาหลีใต้มาแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม และเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 3-2 เซต 25-18, 25-16, 20-25, 22-25 และ 15-12 ส่วนจีนจบรอบแรกอันดับ 2 ของกลุ่ม B หลังชนะอินเดียและนิวซีแลนด์ ก่อนแพ้อิหร่าน 1-3 เซต

โปรแกรมวอลเลย์บอลชายไทย 12 กันยายน 2569

  • รายการ : AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026
  • รอบ : จัดอันดับ 5-8
  • วันที่ : 12 กันยายน 2569
  • คู่แข่งขัน : ไทย พบ ผู้แพ้ เกาหลีใต้ / จีน
  • สนาม : Kitakyushu City General Gymnasium ประเทศญี่ปุ่น
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
  • เวลาแข่งขัน : รอประกาศยืนยันหลังทราบคู่แข่งขัน
เช็กโปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย วันที่ 12 กันยายน 2569 หลังพ่ายออสเตรเลีย 0-3
volleyballworld

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 มีขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน โดย MONOMAX ถือสิทธิถ่ายทอดในประเทศไทย ขณะที่ Volleyball World ถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่าน VBTV

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แฟนวอลเลย์บอลไทยจึงต้องจับตาผลคู่เกาหลีใต้ พบ จีน ช่วงบ่ายวันนี้ เพราะทันทีที่จบเกมจะรู้ว่าคู่แข่งนัดต่อไปของทีมชาติไทยคือใคร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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