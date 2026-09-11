วอลเลย์บอลชายไทย 12 ก.ย. พบใคร รอบจัดอันดับ 5-8 ถ่ายทอดสดช่องไหน
เช็กโปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย วันที่ 12 กันยายน 2569 หลังพ่ายออสเตรเลีย 0-3 หล่นสู่รอบจัดอันดับ 5-8 รอลุ้นทีมแพ้ คู่เกาหลีใต้ พบ จีน ก่อนรู้คู่แข่งอย่างเป็นทางการ ถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ทาง MONOMAX
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังมีคิวลงสนามต่อในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันที่ 12 กันยายน 2569 ที่เมืองคิตะคีวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังหยุดเส้นทางลุ้นแชมป์ไว้ที่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
ทัพหนุ่มไทยพ่ายออสเตรเลีย 0-3 เซต เมื่อวันที่ 10 กันยายน ด้วยคะแนน 22-25, 24-26 และ 19-25 ทำให้ต้องลงไปเล่นรอบจัดอันดับ 5-8
คู่แข่งนัดต่อไปของไทย ยังไม่ใช่จีนอย่างเป็นทางการ โดยต้องรอผู้แพ้ระหว่าง เกาหลีใต้ พบ จีน ซึ่งลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศวันนี้ 11 กันยายน เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ตามสายการแข่งขัน ผู้แพ้คู่นี้จะลงมาอยู่ในรอบจัดอันดับ 5-8 เช่นเดียวกับไทย ก่อนพบกันวันที่ 12 กันยายน เพื่อแย่งสิทธิไปเล่นนัดจัดอันดับ 5 ต่อไป ส่วนทีมแพ้จะไปเล่นเพื่อจัดอันดับ 7
ก่อนหน้านี้ไทยเคยเจอเกาหลีใต้มาแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม และเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 3-2 เซต 25-18, 25-16, 20-25, 22-25 และ 15-12 ส่วนจีนจบรอบแรกอันดับ 2 ของกลุ่ม B หลังชนะอินเดียและนิวซีแลนด์ ก่อนแพ้อิหร่าน 1-3 เซต
โปรแกรมวอลเลย์บอลชายไทย 12 กันยายน 2569
- รายการ : AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026
- รอบ : จัดอันดับ 5-8
- วันที่ : 12 กันยายน 2569
- คู่แข่งขัน : ไทย พบ ผู้แพ้ เกาหลีใต้ / จีน
- สนาม : Kitakyushu City General Gymnasium ประเทศญี่ปุ่น
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
- เวลาแข่งขัน : รอประกาศยืนยันหลังทราบคู่แข่งขัน
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 มีขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน โดย MONOMAX ถือสิทธิถ่ายทอดในประเทศไทย ขณะที่ Volleyball World ถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่าน VBTV
แฟนวอลเลย์บอลไทยจึงต้องจับตาผลคู่เกาหลีใต้ พบ จีน ช่วงบ่ายวันนี้ เพราะทันทีที่จบเกมจะรู้ว่าคู่แข่งนัดต่อไปของทีมชาติไทยคือใคร
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Volleyball World – AVC Men’s Volleyball Continental 2026
- Japan Volleyball Association – AVC Men’s Volleyball Continental Fukuoka 2026
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
- MONOMAX Sports