OpenAI ประกาศชัย ไขสมการคณิตศาสตร์ ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ
AI จาก OpenAI นับหมื่นตัว ไขสมการ Navier-Stokes โจทย์คณิตศาสตร์ระดับโลกที่ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ อ่านสรุปการทำงาน ผลลัพธ์ที่เข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไปได้ที่นี่
โจทย์ Navier-Stokes คือสมการอธิบายการไหลของของเหลวหรือก๊าซ วิศวกรใช้สมการนี้ในการออกแบบเครื่องบิน พยากรณ์อากาศ และการศึกษาการไหลเวียนของเลือด คำถามสำคัญที่ค้างคามานานคือสมการนี้สามารถคำนวณการไหลได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดไปหรือไม่ หรือจะมีจุดที่สมการทำงานผิดพลาดจนคำนวณต่อไม่ได้
จุดทำงานผิดพลาดนี้ในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าซิงกูลาริตี คือจังหวะที่ความเร็วของของไหลเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงจะหมายความว่าสมการนี้มีช่องโหว่ในการนำไปใช้จำลองการเคลื่อนที่ของของไหลในโลกความจริง
คำตอบจากแบบจำลอง AI
ระบบ AI พิสูจน์ได้ว่าสมการนี้มีจุดทำงานผิดพลาดเกิดขึ้นจริง แบบจำลองแสดงภาพกระแสน้ำวนหมุนแคบลงเรื่อยๆ กระแสน้ำยืดตัวออกคล้ายเส้นสปาเกตตี แกนกลางของน้ำวนหดตัวลงพร้อมกับหมุนเร็วขึ้นอย่างมหาศาล พลังงานรวมของระบบยังคงมีค่าจำกัดตามกฎฟิสิกส์
ความท้าทายหลักคือการทำให้สมการพังทลายลงด้วยตัวการเคลื่อนที่ของไหลเอง โดยไม่ต้องใส่แรงกระทำมหาศาลจากภายนอกเข้าไป ปัจจัยต่างๆ ในสมการต้องขยายตัวใหญ่ขึ้นพร้อมกับหักล้างกันอย่างพอดิบพอดี กระบวนการนี้ทำให้ความเร็วของของเหลวพุ่งทะยานทะลุขีดจำกัดได้สำเร็จ
เบื้องหลังการไขความลับระดับโลก OpenAI ใช้กลุ่ม AI เอเจนต์กว่า 10,000 ตัวทำงานร่วมกัน เอเจนต์สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และเขียนโค้ดเพื่อทดสอบสมมติฐาน ระบบใช้เวลา 88 ชั่วโมงในการไขปริศนา มีการส่งข้อความหากันถึง 2.7 ล้านข้อความ ทีมงานใช้โมเดล GPT-6 Astra ตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ผ่านระบบ Lean อีก 17 ชั่วโมง
ในระหว่างการทำงาน ทีมงานทราบข่าวลือว่ามีนักวิจัยกลุ่มอื่นกำลังแก้ปัญหานี้เช่นกัน ภายหลังพบว่าเป็นทีมจากบริษัท Anthropic ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก นักวิจัยกลุ่มนั้นสามารถแก้โจทย์อีกรูปแบบหนึ่งที่ใกล้เคียงกันได้ OpenAI ยืนยันว่าไม่ได้เข้าถึงหรือนำข้อมูลของทีมวิจัยอื่นมาใช้หาคำตอบ
ก้าวต่อไปของปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมายหลักของการเปิดเผยผลงาน ไม่ใช่การรับเงินรางวัลมิลเลนเนียมไพรซ์ บริษัทต้องการแสดงให้โลกเห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผลลัพธ์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการปัญญาประดิษฐ์ ทีมผู้พัฒนาเตรียมนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงทิศทางการสร้าง AI ในอนาคตให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติ
คุณคิดว่าความสามารถของ AI ที่ก้าวล้ำไปจนถึงขั้นแก้โจทย์คณิตศาสตร์ระดับโลกได้ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานในอุตสาหกรรมใดเป็นอันดับแรก