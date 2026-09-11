OpenAI ประกาศชัย ไขสมการคณิตศาสตร์ ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 09:46 น.
OpenAI ประกาศชัย ไขสมการคณิตศาสตร์ ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ

AI จาก OpenAI นับหมื่นตัว ไขสมการ Navier-Stokes โจทย์คณิตศาสตร์ระดับโลกที่ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ อ่านสรุปการทำงาน ผลลัพธ์ที่เข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไปได้ที่นี่

โจทย์ Navier-Stokes คือสมการอธิบายการไหลของของเหลวหรือก๊าซ วิศวกรใช้สมการนี้ในการออกแบบเครื่องบิน พยากรณ์อากาศ และการศึกษาการไหลเวียนของเลือด คำถามสำคัญที่ค้างคามานานคือสมการนี้สามารถคำนวณการไหลได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดไปหรือไม่ หรือจะมีจุดที่สมการทำงานผิดพลาดจนคำนวณต่อไม่ได้

จุดทำงานผิดพลาดนี้ในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าซิงกูลาริตี คือจังหวะที่ความเร็วของของไหลเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงจะหมายความว่าสมการนี้มีช่องโหว่ในการนำไปใช้จำลองการเคลื่อนที่ของของไหลในโลกความจริง

โฆษณา

คำตอบจากแบบจำลอง AI

ระบบ AI พิสูจน์ได้ว่าสมการนี้มีจุดทำงานผิดพลาดเกิดขึ้นจริง แบบจำลองแสดงภาพกระแสน้ำวนหมุนแคบลงเรื่อยๆ กระแสน้ำยืดตัวออกคล้ายเส้นสปาเกตตี แกนกลางของน้ำวนหดตัวลงพร้อมกับหมุนเร็วขึ้นอย่างมหาศาล พลังงานรวมของระบบยังคงมีค่าจำกัดตามกฎฟิสิกส์

ความท้าทายหลักคือการทำให้สมการพังทลายลงด้วยตัวการเคลื่อนที่ของไหลเอง โดยไม่ต้องใส่แรงกระทำมหาศาลจากภายนอกเข้าไป ปัจจัยต่างๆ ในสมการต้องขยายตัวใหญ่ขึ้นพร้อมกับหักล้างกันอย่างพอดิบพอดี กระบวนการนี้ทำให้ความเร็วของของเหลวพุ่งทะยานทะลุขีดจำกัดได้สำเร็จ

เบื้องหลังการไขความลับระดับโลก OpenAI ใช้กลุ่ม AI เอเจนต์กว่า 10,000 ตัวทำงานร่วมกัน เอเจนต์สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และเขียนโค้ดเพื่อทดสอบสมมติฐาน ระบบใช้เวลา 88 ชั่วโมงในการไขปริศนา มีการส่งข้อความหากันถึง 2.7 ล้านข้อความ ทีมงานใช้โมเดล GPT-6 Astra ตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ผ่านระบบ Lean อีก 17 ชั่วโมง

ในระหว่างการทำงาน ทีมงานทราบข่าวลือว่ามีนักวิจัยกลุ่มอื่นกำลังแก้ปัญหานี้เช่นกัน ภายหลังพบว่าเป็นทีมจากบริษัท Anthropic ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก นักวิจัยกลุ่มนั้นสามารถแก้โจทย์อีกรูปแบบหนึ่งที่ใกล้เคียงกันได้ OpenAI ยืนยันว่าไม่ได้เข้าถึงหรือนำข้อมูลของทีมวิจัยอื่นมาใช้หาคำตอบ

โฆษณา

ก้าวต่อไปของปัญญาประดิษฐ์

เป้าหมายหลักของการเปิดเผยผลงาน ไม่ใช่การรับเงินรางวัลมิลเลนเนียมไพรซ์ บริษัทต้องการแสดงให้โลกเห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผลลัพธ์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการปัญญาประดิษฐ์ ทีมผู้พัฒนาเตรียมนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงทิศทางการสร้าง AI ในอนาคตให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติ

คุณคิดว่าความสามารถของ AI ที่ก้าวล้ำไปจนถึงขั้นแก้โจทย์คณิตศาสตร์ระดับโลกได้ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานในอุตสาหกรรมใดเป็นอันดับแรก

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 09:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย &quot;แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย “แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน

3 นาที ที่แล้ว
ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี บันเทิง

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

6 นาที ที่แล้ว
เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย &quot;แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน ข่าว

เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย “แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

50 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้อนุทิน เนื่องในวันเกิด ข่าวในพระราชสำนัก

อนุทิน กราบพระบาท เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ โอกาสอายุครบ 60 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดอาน่า เซียนพระชื่อดัง ประกาศรับคืน เหรียญเหนือดวง ไม่หัก% หลังอดีตเจ้าอาวาสถูกจับ ข่าว

ไดอาน่า เซียนพระชื่อดัง ประกาศรับคืน เหรียญเหนือดวง ไม่หัก% หลังอดีตเจ้าอาวาสถูกจับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พลอยทะเล” เตือน “หมอวาโย” ปม กกตหค. ย้ำสถาบันไม่ใช่เครื่องมือการเมืองของใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตอดีตทหารเขมร คาดเคยรับใช้ &quot;ฮุน เซน&quot; วันนี้พิการนั่งขอทานประทังชีพ ข่าวต่างประเทศ

ชีวิตอดีตทหารเขมร คาดเคยรับใช้ “ฮุน เซน” วันนี้พิการนั่งขอทานประทังชีพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจวัดพุทไธศวรรย์ ปลิวไปแล้ว หลัง “อดีตหลวงพ่อโชติ” โดนรวบยักยอกเงินวัด-นัวสีกา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเขาไฟฟูจิ สภาพอากาศเลวร้าย คร่าชีวิต 2 นักปีนเขา ก่อนปิดฤดูกาล ข่าว

ภูเขาไฟฟูจิ สภาพอากาศเลวร้าย คร่าชีวิตนักปีนเขาชาวไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบช.ก. เผย อดีตลูกศิษย์ แจ้งเบาะแส-ส่งคลิป กระชากจีวร อดีตหลวงพ่อโชติ ข่าว

ผบช.ก. เผย อดีตลูกศิษย์ แจ้งเบาะแส-ส่งคลิป กระชากจีวร อดีตหลวงพ่อโชติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตหลวงพ่อโชติ ยอมรับมีความสัมพันะ์กับ เอ๋ สีกาคนสนิทมา 2 ปี ข่าว

สมีโชติ สารภาพมีสัมพันธ์กับ “สีกาเอ๋” มาแล้ว 2 ปี เครียดหนัก-อิดโรย ปฏิเสธข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูคณิตชาวจีน โพสต์เดือดเรียกร้องให้ลดระดับความสำคัญ “ภาษาอังกฤษ” เลิกประจบต่างชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดธุรกิจ “สีกาเอ๋” หญิงคนสนิทสมีโชติ พบขายของไหว้ รับแก้บน สะเดาะเคราะห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดมื้อเช้า ทิดโชติ หลังถูกคุมตัว จากอาหารหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา ข่าว

เปิดมื้อเช้า ทิดโชติ หลังถูกคุมตัว จากอาหารหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้ ข่าว

ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตก 11 ก.ย. 69 ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้-ตะวันออก รับมือฝนตกหนัก เช็กพื้นที่ กทม. รอดไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ชี้แจงภาพราเต็มเพดาน ยืนยันไม่ได้ละเลยด้านความสะอาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ดีใจที่ไม่ลืม แนบภาพทหารชายแดนขอบคุณ ที่ทำให้กลับมาหาลูกเมียได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดประวัติ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สาวคนสนิท สมีโชติ ดีกรีอดีตเชียร์ลีดเดอร์ม.ดังกลางกรุง ข่าว

ขุดประวัติ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สาวคนสนิท สมีโชติ ดีกรีอดีตเชียร์ลีดเดอร์ม.ดังกลางกรุง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าคณะอยุธยา แต่งตั้ง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ ข่าว

เจ้าคณะอยุธยา แต่งตั้ง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊อด ปิติ มีเหรียญเหนือดวงเยอะ บันเทิง

ต๊อด ปิติ โพสต์ช็อก มีเหรียญเหนือดวงเพียบ หลังอดีตเจ้าอาวาสวัดดังถูกจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายไทย 12 ก.ย. พบใคร รอบจัดอันดับ 5-8 ถ่ายทอดสดช่องไหน ข่าวกีฬา

วอลเลย์บอลชายไทย 12 ก.ย. พบใคร รอบจัดอันดับ 5-8 ถ่ายทอดสดช่องไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ้าน Love Is รับ “ไจแอนท์” สุนัขพิตบูลผสมไปดูแลอีกครั้ง หลังขย้ำเจ้าของดับ 2 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
OpenAI ประกาศชัย ไขสมการคณิตศาสตร์ ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ เทคโนโลยี

OpenAI ประกาศชัย ไขสมการคณิตศาสตร์ ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button