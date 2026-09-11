เจ้าคณะอยุธยา แต่งตั้ง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.
เจ้าคณะอยุธยา แต่งตั้ง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้ง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์

จากกรณีที่ “พระวชิรญาณ วิ.” หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเข้าจับกุมในข้อหาละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ-ฟอกเงิน หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตน ความเสียหายรวมกว่า 92 ล้านบาท พร้อมกับเสพเมถุน

ในเวลาต่อมา หลวงพ่ออติโชติ ได้เข้าไปในโบสถ์เพื่อทำพิธีลาสิกขา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปสอบสวนต่อไป กระทั่งวันที่ 10 กันยายน 2569 พระเทพวัชรจริยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 21/2569 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ระบุว่า

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เนื่องด้วย พระวชิรญาณ (อติโชติ ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลาสิกขา เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2569 ณ พระอุโบสถวัดพุทไธศวรรย์ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคสอง แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

จึงแต่งตั้งให้ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร) ฉายา สุทฺธิปุญฺโญ อายุ 59 พรรษา 36 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศศ.ม. (กิตติมศักดิ์) วัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง และรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

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คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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