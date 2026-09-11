ขุดประวัติ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สาวคนสนิท สมีโชติ ดีกรีอดีตเชียร์ลีดเดอร์ม.ดังกลางกรุง
แห่ขุดประวัติ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สาวคนสนิท หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดดัง ที่ปรากฎในคลิปโต๊ะส้ม ดีกรีอดีตเชียร์ลีดเดอร์ม.ดังกลางกรุง
ยังเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ที่คนทั้งประเทศจับตามองอีกครั้ง เมื่อมีภาพการเข้าจับกุม หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับข้อหาเบียดบังเงินวัดเป็นของตน ร่วม 92 ล้านบาท ทั้งยังปรากฎคลิปฉาวเสพสังวาสกับสีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สีกาคนสนิท จนนำมาสู่การลาสิกขา และควบคุมตัวทั้งสองไปสอบปากคำอย่างเข้มงวดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา (10 ก.ย. 69)
สีกาเอ๋ คือใคร?
หลังจากข่าวฉาวแพร่สะพัดออกไปชาวเน็ตต่างก็แห่ขุดหา ประวัติ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ แม่ยอดยาหยีของ สมีโชติ กันยกใหญ่ว่าเธอเป็นใคร ทำไมถึงประพฤติตัวฉาวโฉ่ผิดศีลธรรมได้ถึงเพียงนี้ กระทั่งเพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน ออกมาเปิดเผยประวัติสีกาปุณยวีร์ แบบสั้น ๆ รวบรัดว่า “สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ อายุ 47 ปี ยาหยี อ.โชติ อดีตบัณฑิต ม.ดัง เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ทำธุรกิจขายของไหว้บูชา แก้บน สะเดาะเคราะห์”
ขณะที่เพจ ไทรัฐสยามนิวส์ ระบุว่า พื้นเพของ สีกาเอ๋ เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ชีวิตด้วยการเปิดธุรกิจขายของไหว้บูชา ของแก้บน และสะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ แต่ที่ทำเอาหลายคนตาโตคือ จากที่เคยมีปัญหาธุรกิจ หมุนเงินไม่ทัน พอมาคบกับทิดโชติได้แค่ 2 ปี ชีวิตพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ
จากรายงานการค้นบ้านสีกาเอ๋ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม พบทรัพย์สินซุกซ่อนเอาไว้เพียบ ทั้งพระเครื่องเนื้อทองคำ ทองรูปพรรณ และเงินสด มูลค่ารวมเกือบ 10 ล้านบาท แบ่งเป็นรายการสำคัญดังนี้
เงินสดและโลหะมีค่า
- เงินสด จำนวน 3,592,300 บาท
- ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ น้ำหนักรวม 90 บาท (มูลค่าประเมิน 6,037,470 บาท)
- พระเครื่องเนื้อทองคำ จำนวน 35 องค์
เอกสารทางธุรกรรมและอสังหาริมทรัพย์
- โฉนดที่ดิน 2 ฉบับ และสัญญาซื้อขายที่ดิน 1 ฉบับ
- สมุดบัญชีธนาคาร 7 เล่ม และเอกสารที่ดิน/บัญชี 10 รายการ
- เอกสารการลงทุน 18 รายการ และสลากออมสิน 4 ใบ
อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารอื่นๆ
- ใบรับประกันและใบซื้อขายทองคำ รวม 13 ใบ
- กรมธรรม์สุขภาพ 1 ฉบับ
- โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และไอแพด 1 เครื่อง
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อ้างอิงจาก : FB บิ๊กเกรียน, ไทรัฐสยามนิวส์