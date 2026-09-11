ต๊อด ปิติ โพสต์ช็อก มีเหรียญเหนือดวงเพียบ หลังอดีตเจ้าอาวาสวัดดังถูกจับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.
ต๊อด ปิติ มีเหรียญเหนือดวงเยอะ

ต๊อด ปิติ เคลื่อนไหวหลังอดัตเจ้าอาวาสวัดดังถูกจับ โพสต์ช็อก “มีเยอะด้วยสิ เหรียญเหนือดวง

ลาสิกขาอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ อดีตหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร หรือหลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หลังตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ที่ 29/2569 ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ฯ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ/ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตฯ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติ/ละเว้นโดยมิชอบ และสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน มีมูลค่าความเสียหายกว่า 92 ล้านบาท

สำหรับ หลวงพ่อโชติ ถือเป็นต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม หรือ เหรียญยกฐานะ สร้างโดยวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2549 ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะผู้บูชาเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านโชคลาภ การค้าขาย และเมตตามหานิยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล โดยราคาสูงสุดที่พบคือ 240,000 บาท

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หลังจากกระแสข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดดัง ล่าสุด ต๊อด ปิติ นักธุรกิจทายาทตระกูลภิรมย์ภักดี สามีของ นุ่น วรนุช เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi กล่าวว่า “มีเยอะสะด้วยสิ เหนือดวง”

ต๊อด ปิติ พูดถึง เหรียญเหนือดวง
ภาพจาก Facebook : Piti Bhirombhakdi
ต๊อด ปิติ
ภาพจาก Facebook : Piti Bhirombhakdi

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 10:10 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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