ต๊อด ปิติ โพสต์ช็อก มีเหรียญเหนือดวงเพียบ หลังอดีตเจ้าอาวาสวัดดังถูกจับ
ต๊อด ปิติ เคลื่อนไหวหลังอดัตเจ้าอาวาสวัดดังถูกจับ โพสต์ช็อก “มีเยอะด้วยสิ เหรียญเหนือดวง”
ลาสิกขาอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ อดีตหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร หรือหลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หลังตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ที่ 29/2569 ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ฯ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ/ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตฯ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติ/ละเว้นโดยมิชอบ และสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน มีมูลค่าความเสียหายกว่า 92 ล้านบาท
สำหรับ หลวงพ่อโชติ ถือเป็นต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม หรือ เหรียญยกฐานะ สร้างโดยวัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2549 ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะผู้บูชาเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านโชคลาภ การค้าขาย และเมตตามหานิยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล โดยราคาสูงสุดที่พบคือ 240,000 บาท
หลังจากกระแสข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดดัง ล่าสุด ต๊อด ปิติ นักธุรกิจทายาทตระกูลภิรมย์ภักดี สามีของ นุ่น วรนุช เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi กล่าวว่า “มีเยอะสะด้วยสิ เหนือดวง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ต๊อด ปิติ ตอบสังคมแล้ว เลือกช่วยฝั่งไหน? หลังโพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี
- เปิดตำนาน “เหรียญเหนือดวง” ฤทธานุภาพแรง สาเหตุดังมากในวงการพระเครื่อง
- เตือนโยมมือไว แชร์คลิปอนาจาร ระวังคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ
- รู้แล้ว! ที่มาคลิป หลวงพ่อโชติ ฉันสวาทโต๊ะส้ม ลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม-ดูดข้อมูลร้อง CIB