บ้าน Love Is รับ “ไจแอนท์” สุนัขพิตบูลผสมไปดูแลอีกครั้ง หลังขย้ำเจ้าของดับ 2 ศพ
บ้าน Love Is รับ “ไจแอนท์” สุนัขพิตบูลผสมไปดูแลอีกครั้ง หลังขย้ำเจ้าของดับ 2 ศพ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ผลักภาระให้สังคม
จากกรณีที่ไจแอนท์ สุนัขพิตบูลผสม หรือ แบนด๊อก กัดหญิงวัย 70 ปีซึ่งเป็นผู้ดูแลเสียชีวิต และจากประวัติพบว่าเคยก่อเหตุกัดเจ้าของเสียชีวิตมาแล้วในช่วงปี 64 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ แจ้งว่า “บ้าน Love Is ซึ่งเป็นบ้านพักพิงเดิมที่เคยให้การอุปการะไจแอนท์มาก่อน ได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนว่า ยินดีรับไจแอนท์กลับไปอยู่ในความดูแลอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ ไจแอนท์ต้องย้ายไปอยู่กับเจ้าของรายใหม่ เนื่องจากน้องมีปัญหาสุขภาพ ทั้ง มะเร็งและพยาธิเม็ดเลือด การอยู่กับเจ้าของใหม่ในช่วงที่ผ่านมา จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการพาไปรักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ไจแอนท์มีประวัติเคยก่อเหตุทำร้ายเจ้าของเดิมที่จังหวัดชลบุรีจนเสียชีวิต และครั้งนี้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก บ้าน Love Is จึงตระหนักดีถึงความเสี่ยงและภาระในการดูแล แต่ยังยืนยันว่า พร้อมรับผิดชอบนำไจแอนท์กลับเข้าสู่ระบบการดูแลที่เหมาะสมและมีการควบคุมอย่างเข้มงวด
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ขณะนี้กำลังเร่งประสานและชี้แจงต่อ สำนักงานเขตบึงกุ่ม เพื่อขอให้พิจารณาแนวทางที่ปลอดภัยที่สุด ทั้งต่อประชาชนและต่อสวัสดิภาพของไจแอนท์ โดยมุ่งให้เกิดการส่งกลับไปอยู่ภายใต้การอุปการะของบ้าน Love Is ดังเดิม พร้อมวางมาตรการควบคุมพื้นที่ การดูแลรักษา และการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
คดีนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการ “เอาหมาไปไว้ที่ไหน” แต่เป็นเรื่องของ การบริหารความเสี่ยงอย่างรับผิดชอบ เพราะเมื่อสุนัขมีประวัติทำร้ายคน การดูแลจะต้องเข้มงวดกว่าสุนัขทั่วไป ทั้งด้านสถานที่ ผู้ดูแล การควบคุม การรักษา และการประเมินพฤติกรรม
วอชด็อกจะติดตามการประสานงานกับสำนักงานเขตบึงกุ่มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ทางออกที่คำนึงถึง ความปลอดภัยของประชาชนควบคู่กับสวัสดิภาพของสัตว์ โดยไม่ผลักภาระหรือปล่อยปัญหาให้เกิดซ้ำอีก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไจแอนท์” พิตบูลกัดหญิงวัย 70 ปีดับ ตรวจพบเคยฆ่าเจ้าของมาแล้วเมื่อปี 64
- เจ้าของถูกหมาแบนด็อกขย้ำ เสียชีวิตแล้ว
- จับกุมพ่อแม่ชาวอังกฤษ หลังเกิดเหตุ “หมาพิตบูล” ขย้ำลูกชายวัย 2 ขวบเสียชีวิต