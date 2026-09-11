คลิปสยอง รถถังจีนระเบิด ทำทหารบังคลาเทศเสียชีวิต 2 นาย
คลิปรถถังระเบิดขณะซ้อมยิงในบังกลาเทศ ทหารเสียชีวิต 2 นาย นายทหารบาดเจ็บสาหัส
เกิดเหตุรถถังระเบิดระหว่างการฝึกยิงด้วยกระสุนจริง ที่สนามฝึกยิงฮาทาซารี เขตจัตโตแกรม ประเทศบังกลาเทศ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2569 ทำให้ทหารเสียชีวิต 2 นาย และนายทหารสัญญาบัตรอีก 1 นายได้รับบาดเจ็บสาหัส
กรมประชาสัมพันธ์กองทัพบังกลาเทศ หรือ ISPR ออกแถลงการณ์ระบุว่า วันนี้ระหว่างการฝึกยิงภาคสนามที่สนามฝึกยิงฮาทาซารี เขตจัตโตแกรม เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างกะทันหันขณะที่รถถังกำลังทำการยิง เป็นเหตุให้ทหาร 2 นายเสียชีวิต และนายทหาร 1 นายบาดเจ็บสาหัส
นายทหารที่บาดเจ็บถูกลำเลียงทางเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลทหารรวม หรือ CMH ในกรุงธากา เพื่อรับการรักษาขั้นสูง
ISPR ระบุว่ากำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสอบสวนหาสาเหตุ และได้เริ่มการไต่สวนแล้ว
รายงานที่อ้างอิงหนังสือพิมพ์เดอะเดลีสตาร์ของบังกลาเทศระบุว่า ทหารทั้งสองนายที่เสียชีวิตอยู่ภายในตัวรถถังขณะเกิดเหตุ
รถถัง Type 59 คืออะไร
Type 59 เป็นรถถังหลักที่ผลิตโดยบริษัทนอรินโค ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีน พัฒนาขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์จากรถถัง T-54 ของสหภาพโซเวียต และเข้าประจำการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1950 โดยจีนผลิตระหว่างปี 2501 ถึง 2528
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา รถถังรุ่นนี้ผ่านการปรับปรุงหลายครั้ง ทั้งด้านปืน ระบบควบคุมการยิง เกราะ และเครื่องยนต์ และยังคงประจำการอยู่ในหลายประเทศ
สำหรับบังกลาเทศ รถถังรุ่นนี้อยู่ในคลังยุทโธปกรณ์มานานหลายทศวรรษ โดยกองทัพเลือกใช้วิธียืดอายุการใช้งานแทนการปลดประจำการ และนำตัวถังเก่าจำนวนมากเข้าโครงการปรับปรุงภายในประเทศ
บางส่วนได้รับการปรับปรุงเป็นรุ่นที่เรียกว่า Type 59G Durjoy ซึ่งเพิ่มระบบควบคุมการยิงสมัยใหม่ การป้องกันที่ดีขึ้น และระบบการรบที่ทันสมัยกว่าเดิม
ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าสาเหตุของการระเบิดคืออะไร โดย ISPR ไม่ได้ระบุว่าเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับกระสุน ความบกพร่องเชิงกลไก ความผิดพลาดของพลประจำรถ หรือปัจจัยอื่น
รายงานระบุว่าการสอบสวนจะต้องแยกแยะระหว่างปัจจัยเรื่องอายุของยุทโธปกรณ์ การบำรุงรักษา คุณภาพของกระสุน ลำดับขั้นตอนการยิง และขั้นตอนการฝึก ก่อนจะสรุปสาเหตุได้ โดยอายุหรือแหล่งผลิตของรถถังเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงเกิดการระเบิด
กองทัพบังกลาเทศยังไม่ได้เปิดเผยชื่อและยศของทหารทั้งสองนายที่เสียชีวิตและนายทหารที่บาดเจ็บ และยังไม่ได้ระบุว่ามีการระงับการฝึกยิงที่สนามฮาทาซารีหลังเกิดเหตุหรือไม่
Bangladesh Army’s Chinese-origin Type 59 tank reportedly exploded during a firing exercise, killing 2 crew members and injuring an officer.โฆษณา
Made in China. Used in Bangladesh. Deadly outcome. pic.twitter.com/Gn0FRx5ul4
— Shadow IND (@ShadowIND_IN) September 9, 2026
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์กองทัพบังกลาเทศ, Defence Blog, เดอะเดลีสตาร์, โปรธอมอาโล, Outlook India, Asian Mirror
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