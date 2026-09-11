คลิปสยอง รถถังจีนระเบิด ทำทหารบังคลาเทศเสียชีวิต 2 นาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 09:40 น.
คลิปสยอง รถถังจีนระเบิด ทำทหารบังคลาเทศเสียชีวิต 2 นาย

คลิปรถถังระเบิดขณะซ้อมยิงในบังกลาเทศ ทหารเสียชีวิต 2 นาย นายทหารบาดเจ็บสาหัส

เกิดเหตุรถถังระเบิดระหว่างการฝึกยิงด้วยกระสุนจริง ที่สนามฝึกยิงฮาทาซารี เขตจัตโตแกรม ประเทศบังกลาเทศ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2569 ทำให้ทหารเสียชีวิต 2 นาย และนายทหารสัญญาบัตรอีก 1 นายได้รับบาดเจ็บสาหัส

กรมประชาสัมพันธ์กองทัพบังกลาเทศ หรือ ISPR ออกแถลงการณ์ระบุว่า วันนี้ระหว่างการฝึกยิงภาคสนามที่สนามฝึกยิงฮาทาซารี เขตจัตโตแกรม เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างกะทันหันขณะที่รถถังกำลังทำการยิง เป็นเหตุให้ทหาร 2 นายเสียชีวิต และนายทหาร 1 นายบาดเจ็บสาหัส

โฆษณา

นายทหารที่บาดเจ็บถูกลำเลียงทางเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลทหารรวม หรือ CMH ในกรุงธากา เพื่อรับการรักษาขั้นสูง

ISPR ระบุว่ากำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสอบสวนหาสาเหตุ และได้เริ่มการไต่สวนแล้ว

รายงานที่อ้างอิงหนังสือพิมพ์เดอะเดลีสตาร์ของบังกลาเทศระบุว่า ทหารทั้งสองนายที่เสียชีวิตอยู่ภายในตัวรถถังขณะเกิดเหตุ

รถถัง Type 59 คืออะไร

โฆษณา

Type 59 เป็นรถถังหลักที่ผลิตโดยบริษัทนอรินโค ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีน พัฒนาขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์จากรถถัง T-54 ของสหภาพโซเวียต และเข้าประจำการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1950 โดยจีนผลิตระหว่างปี 2501 ถึง 2528

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา รถถังรุ่นนี้ผ่านการปรับปรุงหลายครั้ง ทั้งด้านปืน ระบบควบคุมการยิง เกราะ และเครื่องยนต์ และยังคงประจำการอยู่ในหลายประเทศ

สำหรับบังกลาเทศ รถถังรุ่นนี้อยู่ในคลังยุทโธปกรณ์มานานหลายทศวรรษ โดยกองทัพเลือกใช้วิธียืดอายุการใช้งานแทนการปลดประจำการ และนำตัวถังเก่าจำนวนมากเข้าโครงการปรับปรุงภายในประเทศ

บางส่วนได้รับการปรับปรุงเป็นรุ่นที่เรียกว่า Type 59G Durjoy ซึ่งเพิ่มระบบควบคุมการยิงสมัยใหม่ การป้องกันที่ดีขึ้น และระบบการรบที่ทันสมัยกว่าเดิม

โฆษณา

ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าสาเหตุของการระเบิดคืออะไร โดย ISPR ไม่ได้ระบุว่าเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับกระสุน ความบกพร่องเชิงกลไก ความผิดพลาดของพลประจำรถ หรือปัจจัยอื่น

รายงานระบุว่าการสอบสวนจะต้องแยกแยะระหว่างปัจจัยเรื่องอายุของยุทโธปกรณ์ การบำรุงรักษา คุณภาพของกระสุน ลำดับขั้นตอนการยิง และขั้นตอนการฝึก ก่อนจะสรุปสาเหตุได้ โดยอายุหรือแหล่งผลิตของรถถังเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงเกิดการระเบิด

กองทัพบังกลาเทศยังไม่ได้เปิดเผยชื่อและยศของทหารทั้งสองนายที่เสียชีวิตและนายทหารที่บาดเจ็บ และยังไม่ได้ระบุว่ามีการระงับการฝึกยิงที่สนามฮาทาซารีหลังเกิดเหตุหรือไม่

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์กองทัพบังกลาเทศ, Defence Blog, เดอะเดลีสตาร์, โปรธอมอาโล, Outlook India, Asian Mirror

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 09:40 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย &quot;แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย “แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

เผยแพร่: 11 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ตำรวจยัน “โต๊ะกลมสีส้ม” ไม่ใช่หลักฐานของกลาง เอาออกเพราะกลัวคนตามเช็คอิน

3 นาที ที่แล้ว
ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี บันเทิง

ดาราสาว หายหน้าจอชั่วคราว เตรียมย้ายไปญี่ปุ่น 1 ปี

5 นาที ที่แล้ว
เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย &quot;แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน ข่าว

เนติวิทย์ ชี้ ย้ายอุเทนถวาย “แค่ย้ายปัญหา” จุฬาฯ ไม่ควรเล่นบทเจ้าที่ดิน

49 นาที ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ คีริน ไม่แข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ทุ่มมาราธอน ล่าโอลิมปิก 2028

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ให้อนุทิน เนื่องในวันเกิด ข่าวในพระราชสำนัก

อนุทิน กราบพระบาท เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ โอกาสอายุครบ 60 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดอาน่า เซียนพระชื่อดัง ประกาศรับคืน เหรียญเหนือดวง ไม่หัก% หลังอดีตเจ้าอาวาสถูกจับ ข่าว

ไดอาน่า เซียนพระชื่อดัง ประกาศรับคืน เหรียญเหนือดวง ไม่หัก% หลังอดีตเจ้าอาวาสถูกจับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พลอยทะเล” เตือน “หมอวาโย” ปม กกตหค. ย้ำสถาบันไม่ใช่เครื่องมือการเมืองของใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตอดีตทหารเขมร คาดเคยรับใช้ &quot;ฮุน เซน&quot; วันนี้พิการนั่งขอทานประทังชีพ ข่าวต่างประเทศ

ชีวิตอดีตทหารเขมร คาดเคยรับใช้ “ฮุน เซน” วันนี้พิการนั่งขอทานประทังชีพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจวัดพุทไธศวรรย์ ปลิวไปแล้ว หลัง “อดีตหลวงพ่อโชติ” โดนรวบยักยอกเงินวัด-นัวสีกา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเขาไฟฟูจิ สภาพอากาศเลวร้าย คร่าชีวิต 2 นักปีนเขา ก่อนปิดฤดูกาล ข่าว

ภูเขาไฟฟูจิ สภาพอากาศเลวร้าย คร่าชีวิตนักปีนเขาชาวไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผบช.ก. เผย อดีตลูกศิษย์ แจ้งเบาะแส-ส่งคลิป กระชากจีวร อดีตหลวงพ่อโชติ ข่าว

ผบช.ก. เผย อดีตลูกศิษย์ แจ้งเบาะแส-ส่งคลิป กระชากจีวร อดีตหลวงพ่อโชติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตหลวงพ่อโชติ ยอมรับมีความสัมพันะ์กับ เอ๋ สีกาคนสนิทมา 2 ปี ข่าว

สมีโชติ สารภาพมีสัมพันธ์กับ “สีกาเอ๋” มาแล้ว 2 ปี เครียดหนัก-อิดโรย ปฏิเสธข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูคณิตชาวจีน โพสต์เดือดเรียกร้องให้ลดระดับความสำคัญ “ภาษาอังกฤษ” เลิกประจบต่างชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดธุรกิจ “สีกาเอ๋” หญิงคนสนิทสมีโชติ พบขายของไหว้ รับแก้บน สะเดาะเคราะห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดมื้อเช้า ทิดโชติ หลังถูกคุมตัว จากอาหารหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา ข่าว

เปิดมื้อเช้า ทิดโชติ หลังถูกคุมตัว จากอาหารหรูบนโต๊ะส้ม สู้ข้าวกล่องแสนธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้ ข่าว

ถึงกับสดุ้ง! อาจารย์เบียร์ ฟาดแรง อดีตเจ้าอาวาสมั่วสีกา ลั่นเหนือคนของแท้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตก 11 ก.ย. 69 ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้-ตะวันออก รับมือฝนตกหนัก เช็กพื้นที่ กทม. รอดไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ชี้แจงภาพราเต็มเพดาน ยืนยันไม่ได้ละเลยด้านความสะอาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ดีใจที่ไม่ลืม แนบภาพทหารชายแดนขอบคุณ ที่ทำให้กลับมาหาลูกเมียได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดประวัติ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สาวคนสนิท สมีโชติ ดีกรีอดีตเชียร์ลีดเดอร์ม.ดังกลางกรุง ข่าว

ขุดประวัติ สีกาเอ๋ ปุณยวีร์ สาวคนสนิท สมีโชติ ดีกรีอดีตเชียร์ลีดเดอร์ม.ดังกลางกรุง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าคณะอยุธยา แต่งตั้ง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ ข่าว

เจ้าคณะอยุธยา แต่งตั้ง พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊อด ปิติ มีเหรียญเหนือดวงเยอะ บันเทิง

ต๊อด ปิติ โพสต์ช็อก มีเหรียญเหนือดวงเพียบ หลังอดีตเจ้าอาวาสวัดดังถูกจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายไทย 12 ก.ย. พบใคร รอบจัดอันดับ 5-8 ถ่ายทอดสดช่องไหน ข่าวกีฬา

วอลเลย์บอลชายไทย 12 ก.ย. พบใคร รอบจัดอันดับ 5-8 ถ่ายทอดสดช่องไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ้าน Love Is รับ “ไจแอนท์” สุนัขพิตบูลผสมไปดูแลอีกครั้ง หลังขย้ำเจ้าของดับ 2 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
OpenAI ประกาศชัย ไขสมการคณิตศาสตร์ ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ เทคโนโลยี

OpenAI ประกาศชัย ไขสมการคณิตศาสตร์ ค้างคามา 90 ปีได้สำเร็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button