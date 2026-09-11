เรือบรรทุกสินค้าไฟไหม้ ขณะกำลังซ่อมอยู่ในท่าเรือจีน เสียชีวิต 25 ศพ เจ็บ 5 ราย
เรือบรรทุกสินค้าไฟไหม้ ขณะกำลังซ่อมอยู่ในท่าเรือจีน เสียชีวิต 25 ศพ เจ็บ 5 ราย ยังไม่ทราบสาเหตุไฟไหม้ สีจิ้นผิงสั่งคุมเข้มห้ามเกดซ้ำ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าไฟไหม้ขณะที่กำลังเข้ารับการซ่อมแซมทำนุบำรุงที่เมืองชิงเต่า เมืองท่าสำคัญในมณฑลซานตง ประเทศจีน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 25 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าในระหว่างเกิดเหตุมีคนอยู่บนเรือ 42 ราย โดยนอกเหนือจากจำนวนที่ระบุไปข้างต้น เจ้าหน้าที่สามารถอพยพพนักงานบนเรืออีก 12 คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงหรืออุบัติเหตุเช่นนี้อีก อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้
สำหรับเรือดังกล่าวทราบชื่อคือ เดอะ โอเชี่ยน เมโลดี้ เป็นเรือธงประเทศไลบีเรีย
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