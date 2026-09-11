อัปเดตผลตรวจ “ฮลุน โซโล่” พบลักษณะคล้ายอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจ รอผลจอร์เจีย
พี่ชายอัปเดตผลตรวจ ฮลุน โซโล่ ขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบลักษณะคล้ายการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจ แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต
นายสมศักดิ์ บุตรศรี หรือ มอส พี่ชายของนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง อัปเดตความคืบหน้าการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569 หลังฮลุนเสียชีวิตระหว่างเดินทางในประเทศจอร์เจีย
นายสมศักดิ์ระบุว่า ขณะนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานกับอัยการ เพื่อขอข้อมูลผลชันสูตรโดยละเอียดจากจอร์เจีย นำมาประกอบกับผลการตรวจที่ดำเนินการในประเทศไทย เบื้องต้นพบลักษณะการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ แต่ยังต้องรอข้อมูลจากจอร์เจียก่อนพิจารณาและสรุปผลให้ชัดเจน
ต่อมา ผศ.นพ.วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลตรวจชิ้นเนื้อพบ ลักษณะคล้ายการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากความผิดปกติลักษณะนี้อาจเกี่ยวข้องได้กับหลายภาวะ จึงยังไม่สามารถใช้เป็นข้อสรุปถึงสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนได้
ผศ.นพ.วรวีร์อธิบายว่า ความผิดปกติที่พบอาจเกี่ยวข้องกับการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจในอดีต ภาวะขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน หรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางลักษณะ การหาคำตอบจึงต้องนำผลตรวจในไทยไปพิจารณาร่วมกับรายงานชันสูตรและข้อมูลจากจอร์เจีย
ส่วนกระบวนการสอบสวนและชันสูตรในจอร์เจีย ครอบครัวยังไม่ทราบว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด รวมถึงยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะได้รับผลตรวจหรือข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใด
ข้อมูลที่ครอบครัวได้รับในช่วงนี้ส่วนใหญ่มาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขณะที่สถานทูตแจ้งว่าอยู่ระหว่างประสานและติดตามสอบถามทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกำหนดเวลาที่สามารถแจ้งกับครอบครัวได้
สำหรับทรัพย์สินและสิ่งของของฮลุน ครอบครัวระบุว่ายังไม่ได้รับคืน มีเพียงหนังสือเดินทางที่ได้รับกลับมาพร้อมกับร่างเมื่อส่งถึงประเทศไทย
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจร่างของฮลุนอีกครั้งหลังเดินทางกลับถึงไทย ผลตรวจภายนอกไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย ฟกช้ำ หรือบาดเจ็บรุนแรง อวัยวะส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติ ยกเว้นบริเวณหัวใจ โดยสรุปภาพรวมเบื้องต้นว่าเป็นภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว แต่ขณะนั้นยังไม่ตัดความเป็นไปได้เรื่องสารพิษหรือสารเคมี
ผศ.นพ.วรวีร์ระบุในเวลานั้นว่า ภาวะระบบหัวใจล้มเหลวเป็นเพียงภาพรวมของกลไกการเสียชีวิต ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดหัวใจตีบ หรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จึงต้องตรวจเนื้อเยื่อและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม รวมถึงนำข้อมูลจากการชันสูตรในจอร์เจียมาเปรียบเทียบ
ด้านคดีในจอร์เจีย ทางการเปิดการสอบสวนภายใต้มาตรา 115 ของประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจีย ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยเคยชี้แจงว่า การใช้มาตรานี้เป็นกรอบสำหรับรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าฮลุนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย หรือมีบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิต
ครอบครัวระบุว่าเข้าใจกระบวนการสืบสวนและการรวบรวมข้อมูลในจอร์เจียอาจต้องใช้เวลา และจะรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมจากจอร์เจีย สถานทูต หรือหน่วยงานไทย จะออกมาแจ้งความคืบหน้าต่อไป
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แหล่งข่าวอ้างอิง: เฟซบุ๊ก Klose Mos