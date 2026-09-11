รู้แล้ว! ทำไมต้องขน โต๊ะไม้สีส้ม ของอดีตเจ้าอาวาส ออกจากวัดพุทไธศวรรย์
รู้แล้ว! ทำไมต้องขน โต๊ะไม้สีส้ม ของอดีตเจ้าอาวาส ออกจากวัดพุทไธศวรรย์ กรรมการวัดเผยเป็นสิ่งอัปมงคล เพราะเป็นของที่ใช้เสพเมถุน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมนายอติโชติ อายุ 66 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และ น.ส.ปุณยวีร์ หรือ สีกาเอ๋ อายุ 47 ปี เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา หลังการสืบสวนพบพฤติกรรมเบียดบังเงินของวัดไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและมอบให้สีกาคนสนิทนำไปแปลงสภาพ มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 92 ล้านบาท
ระหว่างการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในกุฏิ บันทึกเหตุการณ์ขณะอดีตเจ้าอาวาสกำลังเสพเมถุนกับสีกาเอ๋บนโต๊ะไม้สีส้ม ทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง
ส่วนสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ยึดโต๊ะไม้สีส้มไว้เป็นของกลางนั้น เนื่องจากคณะกรรมการวัดพุทไธศวรรย์ขอความร่วมมือให้ตำรวจย้ายโต๊ะไม้สีส้มที่เป็นของกลางออกจากพื้นที่วัด โดยให้เหตุผลว่าอดีตเจ้าอาวาสใช้โต๊ะเป็นที่เสพเมถุน ถือเป็นสิ่งอัปมงคลอย่างยิ่ง ไม่สมควรที่จะตั้งอยู่ภายในพระอารามหลวงอีกต่อไป
ตำรวจจึงนำโต๊ะไม้สีส้มมาเก็บรักษาไว้ที่กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (กก.1 บก.ป.) เป็นการชั่วคราว หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการจัดการกับวัตถุพยานชิ้นนี้ต่อไป
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