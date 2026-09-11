สรุปดราม่า ทนายอาร์ม vs ทนายไข่มุก งัดข้อตกลงโหนกระแส ตกลงแบ่งทรัพย์สินไหม?
สรุปดราม่า ทนายอาร์ม โต้ปมแบ่งทรัพย์สินบริษัท ยืนยันรอคำพิพากษาศาล 20 ต.ค.นี้ “ทนายไข่มุก” สวนกลับหลักการเดิมคือ พูดคุย-ต่างฝ่ายต่างถอนคดี ไม่งั้นคงไม่ไกล่เกลี่ยแต่แรก
ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบง่าย ๆ หลังจาก ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร มาเจอหน้ากันในรายการโหนกระแสเคลียร์ปัญหาเรื่องบริษัท การโอนหุ้น และทรัพย์สินต่าง ๆ ในบริษัท ฝั่ง ทนายอาร์ม หรือ นายศุภสิทธิ์ ศิริ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Attorney Arm Wongsakorn คดีที่ต้าฟ้องยัตเกี่ยวกับหุ้นจะมีคำพิพากษาของศาลในวันที่ 20 ตุลาคม 2569
ในเวลาต่อมา ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความประจำตัวของ ต้า เฟ็ดเฟ่ โต้กลับทนายอาร์มว่า “วันนั้นพี่ยัตบอกว่าจะแบ่ง วันนี้พี่ยัตเปลี่ยนใจไม่เป็นไรค่ะ ทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่คดีแพ่งค่ะพี่ บอกแล้วไงว่าฝ่ายพี่เป็นผู้ถือเอกสารแพ้ก็ช่างมันค่ะ รอดูทนายไข่มุกหลังจากนี้นะคะ FC พี่อาร์มค่ะ”
ขณะที่ ทนายอาร์ม ขอชี้แจงในมุมของตนว่า “โดยปกติผมจะไม่ค่อยโพสต์ Facebook เพราะเหตุว่ามันโพสต์ไปแล้วมันจะกระทบกระทั่งคนรู้จักก็เลยเลือกไม่ค่อยลงดีกว่าแต่ต่อไปนี้คงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
ทั้งทั้งที่เมื่อวานนี้ผมไม่ได้พิม สักคำเลยว่า #พี่ยัต จะไม่แบ่ง ก็ไปบิดเบือนคำพูดให้ดูตลกตกใจว่า ไม่แบ่ง
ถ้าคุณไปดู story ให้ดีแล้วจับ ผิด ให้ดีคุณจะเห็นอะไรหลายหลายอย่างสติสตังตั้งด้วยครับ บวกเงินไหลมาทองไหลมา ครับ
ไปไปมามารวยกว่าคนบริจาคและ”
หลังจากนั้น ทนายไข่มุก เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของ ทนายอาร์มว่า “สรุปพี่ยัตแบ่งไหมคะ เพราะถ้ารอคําพิพากษาของ ศาล แปลว่าไม่ได้ตามที่ตกลงใช่ไหมคะ มุกเข้าใจ แบบนั้นทั้งบริบท
ตอนแรกท้ายรายการพี่ยัตบอกว่าจะแบ่ง และต้องไปคุยรายละเอียด… แต่พิมพ์มาว่า ขณะนี้ขอให้เคารพในกระบวนการยุติธรรม ของศาลและลงท้ายด้วยว่า จะเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวอย่างเหมาะสม
ขอประเด็นอย่างชัดเจนค่ะ เพราะอ่านแล้วเข้าใจตามนี้ค่ะพี่ จะได้ไปเรียนลูกความให้ถูกต้อง
ส่วนเรื่องรวยกว่าคนบริจาคและหมายถึงใครคะ ถามด้วยความเคารพค่ะพี่
รอพี่อาร์มมาตอบค่ะ ในรายการหนูเข้าใจว่าพี่ยัตบอกว่าแบ่งเป็นเรื่องที่ยุติ แต่ที่ไม่ยุติคือแบ่งเท่าไหร่อย่างไร จ่ายอย่างไรนะคะ ซึ่งมุกลองเช็ค คลิปดังกล่าวหลายรอบแล้วพี่ยัตพูดตามนี้จริง ๆ ค่ะพี่”
จากนั้น ทนายอาร์ม อธิบายประเด็นที่ทนายไข่มุกสงสัยว่า “ตอบชัดเจนครับแม้มีคำพิพากษาศาลก็ต้องคุย เรื่องการแบ่งครับหลักการเดิมครับแบ่งเท่าไหร่แบ่งยังไงต้องมาคุยอีกทีนึง”
ล่าสุด ทนายความของหนุ่มต้า เคลื่อนไหวอีกครั้ง พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า “พี่อาร์มตอบแล้วค่ะทุกคน ขออภัยนะคะพี่อาร์ม แต่คำตอบที่พี่ให้มาไม่ใช่หลักการเดิมค่ะ เป็นหลักการที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลักการเดิมที่คุยกันคือ
1. ยุติแล้วว่า ‘แบ่ง’
2. ต่างฝ่ายต่างถอนคดี
3. จากนั้นนำเอกสารมาตรวจสอบว่าจะแบ่งเท่าไหร่ และแบ่งอย่างไร
นี่คือหลักการเดิมค่ะ
ส่วนหลักการใหม่ที่พี่บอกว่า “ต้องรอคำพิพากษา” หากต้องรอคำพิพากษาอยู่แล้ว ปกติก็คงไม่มีเหตุให้ต้องมาไกล่เกลี่ยกันตั้งแต่แรกค่ะพี่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายอาร์ม โต้ ทนายไข่มุก ไม่เคยพูดว่า “ยัต” ไม่แบ่ง หลังคุยโหนกระแส ไร้ข้อยุติ
- ยังไม่จบ! ทนายไข่มุก ฟาดนิ่ม ยัต กลับคำเปลี่ยนใจไม่แบ่งเงิน ลั่น หลังจากนี้รอดูทีเด็ด
- ทนายไข่มุก พูดแล้ว คดีต้า-ยัต จบยังไง ลุ้นข่าวดี คุยทนายอาร์ม รอพิจารณาแบ่งเงิน