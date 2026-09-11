สรุปดราม่า ทนายอาร์ม vs ทนายไข่มุก งัดข้อตกลงโหนกระแส ตกลงแบ่งทรัพย์สินไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 09:35 น.
ทนายไข่มุกและทนายอาร์ม โต้เดือดปมแบ่งทรัพย์สิน

สรุปดราม่า ทนายอาร์ม โต้ปมแบ่งทรัพย์สินบริษัท ยืนยันรอคำพิพากษาศาล 20 ต.ค.นี้ “ทนายไข่มุก” สวนกลับหลักการเดิมคือ พูดคุย-ต่างฝ่ายต่างถอนคดี ไม่งั้นคงไม่ไกล่เกลี่ยแต่แรก

ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบง่าย ๆ หลังจาก ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร มาเจอหน้ากันในรายการโหนกระแสเคลียร์ปัญหาเรื่องบริษัท การโอนหุ้น และทรัพย์สินต่าง ๆ ในบริษัท ฝั่ง ทนายอาร์ม หรือ นายศุภสิทธิ์ ศิริ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Attorney Arm Wongsakorn คดีที่ต้าฟ้องยัตเกี่ยวกับหุ้นจะมีคำพิพากษาของศาลในวันที่ 20 ตุลาคม 2569

ในเวลาต่อมา ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความประจำตัวของ ต้า เฟ็ดเฟ่ โต้กลับทนายอาร์มว่า “วันนั้นพี่ยัตบอกว่าจะแบ่ง วันนี้พี่ยัตเปลี่ยนใจไม่เป็นไรค่ะ ทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่คดีแพ่งค่ะพี่ บอกแล้วไงว่าฝ่ายพี่เป็นผู้ถือเอกสารแพ้ก็ช่างมันค่ะ รอดูทนายไข่มุกหลังจากนี้นะคะ FC พี่อาร์มค่ะ”

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ทนายไข่มุก เคลื่อนไหวหลัง ทนายอาร์ม อัปเดตคดี
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

ขณะที่ ทนายอาร์ม ขอชี้แจงในมุมของตนว่า “โดยปกติผมจะไม่ค่อยโพสต์ Facebook เพราะเหตุว่ามันโพสต์ไปแล้วมันจะกระทบกระทั่งคนรู้จักก็เลยเลือกไม่ค่อยลงดีกว่าแต่ต่อไปนี้คงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด

ทั้งทั้งที่เมื่อวานนี้ผมไม่ได้พิม สักคำเลยว่า #พี่ยัต จะไม่แบ่ง ก็ไปบิดเบือนคำพูดให้ดูตลกตกใจว่า ไม่แบ่ง

ถ้าคุณไปดู story ให้ดีแล้วจับ ผิด ให้ดีคุณจะเห็นอะไรหลายหลายอย่างสติสตังตั้งด้วยครับ บวกเงินไหลมาทองไหลมา ครับ
ไปไปมามารวยกว่าคนบริจาคและ”

ทนายอาร์ม ยืนยันไม่ได้พิมพ์สักว่า ยัต ชัยโสโร จะไม่แบ่งเงิน
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn

หลังจากนั้น ทนายไข่มุก เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของ ทนายอาร์มว่า “สรุปพี่ยัตแบ่งไหมคะ เพราะถ้ารอคําพิพากษาของ ศาล แปลว่าไม่ได้ตามที่ตกลงใช่ไหมคะ มุกเข้าใจ แบบนั้นทั้งบริบท

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ตอนแรกท้ายรายการพี่ยัตบอกว่าจะแบ่ง และต้องไปคุยรายละเอียด… แต่พิมพ์มาว่า ขณะนี้ขอให้เคารพในกระบวนการยุติธรรม ของศาลและลงท้ายด้วยว่า จะเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวอย่างเหมาะสม

ขอประเด็นอย่างชัดเจนค่ะ เพราะอ่านแล้วเข้าใจตามนี้ค่ะพี่ จะได้ไปเรียนลูกความให้ถูกต้อง

ส่วนเรื่องรวยกว่าคนบริจาคและหมายถึงใครคะ ถามด้วยความเคารพค่ะพี่

รอพี่อาร์มมาตอบค่ะ ในรายการหนูเข้าใจว่าพี่ยัตบอกว่าแบ่งเป็นเรื่องที่ยุติ แต่ที่ไม่ยุติคือแบ่งเท่าไหร่อย่างไร จ่ายอย่างไรนะคะ ซึ่งมุกลองเช็ค คลิปดังกล่าวหลายรอบแล้วพี่ยัตพูดตามนี้จริง ๆ ค่ะพี่”

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ทนายไข่มุก สวนกลับ ทนายอาร์ม
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

จากนั้น ทนายอาร์ม อธิบายประเด็นที่ทนายไข่มุกสงสัยว่า “ตอบชัดเจนครับแม้มีคำพิพากษาศาลก็ต้องคุย เรื่องการแบ่งครับหลักการเดิมครับแบ่งเท่าไหร่แบ่งยังไงต้องมาคุยอีกทีนึง”

ล่าสุด ทนายความของหนุ่มต้า เคลื่อนไหวอีกครั้ง พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า “พี่อาร์มตอบแล้วค่ะทุกคน ขออภัยนะคะพี่อาร์ม แต่คำตอบที่พี่ให้มาไม่ใช่หลักการเดิมค่ะ เป็นหลักการที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลักการเดิมที่คุยกันคือ

1. ยุติแล้วว่า ‘แบ่ง’
2. ต่างฝ่ายต่างถอนคดี
3. จากนั้นนำเอกสารมาตรวจสอบว่าจะแบ่งเท่าไหร่ และแบ่งอย่างไร

นี่คือหลักการเดิมค่ะ

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ส่วนหลักการใหม่ที่พี่บอกว่า “ต้องรอคำพิพากษา” หากต้องรอคำพิพากษาอยู่แล้ว ปกติก็คงไม่มีเหตุให้ต้องมาไกล่เกลี่ยกันตั้งแต่แรกค่ะพี่”

ทนายไข่มุกตอบกลับทนายอาร์ม
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

ทนายไข่มุก โหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 09:35 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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