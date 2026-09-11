สุดเศร้า อัสนี-วสันต์ สูญเสียคุณแม่ ตั้งแต่วันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ แฟนเพลงร่วมอาลัย
สุดเศร้า อัสนี-วสันต์ สูญเสียคุณแม่ ตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่วันแรก แฟนเพลงร่วมอาลัย ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม ณ วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
นับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียของคนในแวดวงดนตรี เมื่อเพจเฟซบุ๊ก อัสนีวสันต์ ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าเรื่องการจากไปของ คุณแม่จารุนีล์ โชติกุล คุณแม่อันเป็นที่รักของ 2 ศิลปินระดับตำนาน ป้อม อัสนี และ โต๊ะ วสันต์ สิริอายุ 99 ปี
“ขอแสดงความเสียใจกับพี่ป้อม พี่โต๊ะ อัสนี – วสันต์ โชติกุล ต่อการจากไปของคุณแม่จารุนีล์ โชติกุล ขอกราบส่งคุณแม่สู่สุคติบนสรวงสวรรค์ครับ”
ในขณะเดียวกันในกลุ่มแฟนคลับเผยว่า คุณแม่ของอัสนีวสันต์ เสียชีวิตในวันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ FAREWELL CONCERT อัสนีและวสันต์ “อยากจะย้ำชัด ๆ ครั้งสุดท้าย . .” 2 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา แม้ศิลปินระดับตำนานทั้งสองจะต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่สุดในชีวิตไปอย่างกะทันหัน แต่ทั้งอัสนีและวสันต์ก็ไม่ได้แจ้งข่าวนี้ให้ใครทราบเลย และยังคงมีสปริตสูงที่มากในการทำการแสดงออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อแฟนคลับที่ซื้อบัตรมาชมคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาในครั้งนี้จนถึงวันสุดท้าย
สำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่จารุนีล์ โชติกุล จัดขึ้น ณ ศาลา 2 วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อ.เมืองเลย จ.เลย
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2569
- เวลา 10.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ 10 รูป และถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 12.030 น. เชิญหีบเวียนเมรุ
- เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระราชวชิรสุธี สวดมาติกาบังสุกุล
- เวลา 15.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
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อ้างอิงจาก : FB อัสนีวสันต์, ดาราภาพยนตร์