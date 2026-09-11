สุดเศร้า อัสนี-วสันต์ สูญเสียคุณแม่ ตั้งแต่วันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ แฟนเพลงร่วมอาลัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 09:36 น.
สุดเศร้า อัสนี-วสันต์ สูญเสียคุณแม่ ตั้งแต่วันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ แฟนเพลงร่วมอาลัย

สุดเศร้า อัสนี-วสันต์ สูญเสียคุณแม่ ตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่วันแรก แฟนเพลงร่วมอาลัย ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม ณ วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย

นับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียของคนในแวดวงดนตรี เมื่อเพจเฟซบุ๊ก อัสนีวสันต์ ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าเรื่องการจากไปของ คุณแม่จารุนีล์ โชติกุล คุณแม่อันเป็นที่รักของ 2 ศิลปินระดับตำนาน ป้อม​ อัสนี และ โต๊ะ​ วสันต์ สิริอายุ 99 ปี

“ขอแสดงความเสียใจกับพี่ป้อม พี่โต๊ะ อัสนี – วสันต์ โชติกุล ต่อการจากไปของคุณแม่จารุนีล์ โชติกุล ขอกราบส่งคุณแม่สู่สุคติบนสรวงสวรรค์ครับ”

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ในขณะเดียวกันในกลุ่มแฟนคลับเผยว่า คุณแม่ของอัสนีวสันต์ เสียชีวิตในวันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ FAREWELL CONCERT อัสนีและวสันต์ “อยากจะย้ำชัด ๆ ครั้งสุดท้าย . .” 2 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา แม้ศิลปินระดับตำนานทั้งสองจะต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่สุดในชีวิตไปอย่างกะทันหัน แต่ทั้งอัสนีและวสันต์ก็ไม่ได้แจ้งข่าวนี้ให้ใครทราบเลย และยังคงมีสปริตสูงที่มากในการทำการแสดงออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อแฟนคลับที่ซื้อบัตรมาชมคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาในครั้งนี้จนถึงวันสุดท้าย

สุดเศร้า อัสนี-วสันต์ สูญเสียคุณแม่ ตั้งแต่วันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ แฟนเพลงร่วมอาลัย-4
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

สำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่จารุนีล์ โชติกุล จัดขึ้น ณ ศาลา 2 วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อ.เมืองเลย จ.เลย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569

  • เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
  • เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569

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  • เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2569

  • เวลา 10.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ 10 รูป และถวายภัตตาหารเพล
  • เวลา 12.030 น. เชิญหีบเวียนเมรุ
  • เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระราชวชิรสุธี สวดมาติกาบังสุกุล
  • เวลา 15.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
สุดเศร้า อัสนี-วสันต์ สูญเสียคุณแม่ ตั้งแต่วันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ แฟนเพลงร่วมอาลัย-1
ภาพจาก : FB อัสนีวสันต์
สุดเศร้า อัสนี-วสันต์ สูญเสียคุณแม่ ตั้งแต่วันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ แฟนเพลงร่วมอาลัย-3
ภาพจาก : FB อัสนีวสันต์
สุดเศร้า อัสนี-วสันต์ สูญเสียคุณแม่ ตั้งแต่วันแรกของคอนเสิร์ตใหญ่ แฟนเพลงร่วมอาลัย-2
ภาพจาก : FB อัสนีวสันต์

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อ้างอิงจาก : FB อัสนีวสันต์, ดาราภาพยนตร์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 09:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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