ร้านเช่าพระเครื่อง ประกาศรับคืน “เหรียญเหนือดวง” พร้อมคืนเงินเต็มจำนวน
ร้านเช่าพระเครื่อง ประกาศรับคืน “เหรียญเหนือดวง” พร้อมคืนเงินเต็มจำนวน ไม่หักเปอร์เซ็นต์ หากไม่สบายใจ กรณีรวบอดีตหลวงพ่อโชติ
จากกรณีที่ชุดสืบสวน บก.ป. ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าควบคุมตัว พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร เจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ โดย หลวงพ่ออติโชติ นั้นสร้าง “เหรียญเหนือดวง” หรือ เหรียญยกฐานะ อันโด่งดังนั้น
ล่าสุดร้านเช่าพระเครื่อง Aris Amulet ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ประกาศจากทางร้าน
สำหรับลูกค้าที่เคยเช่าเหรียญรุ่น “เหนือดวง” จาก ARIS AMULETS หากท่านมีความไม่สบายใจจากข่าวที่เกิดขึ้น ทางร้านยินดีรับคืนและคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่หักเปอร์เซ็นต์ใด ๆ
ทางร้านขอรับผิดชอบในฐานะผู้ให้เช่าพระเครื่อง และอยากให้ลูกค้าทุกท่านเช่าพระกับทางร้านได้อย่างสบายใจและมั่นใจค่ะ
ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดได้ทาง Messenger หรือ LINE OA ของทางร้านค่ะ”
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