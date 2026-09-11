สถานทูตอิสราเอล โพสต์คลิป ยืนยันไม่นิ่งเฉยปัญหานักท่องเที่ยว เร่งแก้ปัญหา
สถานทูตอิสราเอล โพสต์คลิป ยืนยันไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เร่งประสานงานทุกฝ่ายแก้ปัญหาในกันอย่างยั่งยืน
สถานทูตอิสราเอล โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นำโดย นายรามี เทปลิตสกี รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ขอชี้แจงและแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหากระแสข่าวนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในไทยอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย และออกคู่มือปฏิบัติเพื่อมอบแก่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล โดยกำชับให้เคารพวัฒนธรรมและกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด
นายรามี เทปลิตสกี มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสื่อสารเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หากมีข้อผิดพลาดด้านการออกเสียง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามิตรภาพอันดี และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวให้เกียรติและเคารพคนไทยทุกคน”
ซึ่งในคลิปนายรามีระบุว่า สถานทูตเอกอัครราชทูตได้รับกระแสข่าวและความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในไทย อยากให้มั่นใจว่าพวกเราไม่ได้นิ่งเฉย ขณะนี้สถานทูตประสานกับภาครัฐของไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจท่องเที่ยว องค์กรคนยิวในไทย และหน่วยงานในประเทศอิสราเอล เพื่อแก้ปัญหากันอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทางสถานทูตได้ทำใยปลิวคู่มือนักท่องเที่ยว เพื่อมอบให้นักท่องเที่ยว
ทางสถานทูตเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ กำชับให้นักท่องเที่ยวตามกฎหมายไทย ให้ความร่วมมือและสื่อสารด้วยความสุภาพ เคารพวัฒนธรรมไทย
อิสราเอลและไทยมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด สถานทูตจะยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อมิตรภาพของพวกเรา และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวประเทศไทยด้วยความสุขและเคารพซึ่งกันและกิน
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