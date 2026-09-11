การบินไทยเตรียมปิดระบบ รอยัล ออร์คิด พลัส 14-18 ก.ย. ยกระดับขีดความสามารถ
การบินไทยเตรียมปิดระบบ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ ROP ตั้งแต่วันที่ 14 จนไปถึง 18 ก.ย. เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริการ
เพจเฟซบุ๊ก การบินไทย แจ้งข่าวว่า “เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส จะปิดให้บริการระบบชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2569 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริการที่เกี่ยวข้องกับ รอยัล ออร์คิด พลัส จะไม่สามารถใช้งานได้ผ่านทุกช่องทาง สมาชิกสามารถวางแผนการทำรายการต่าง ๆ ล่วงหน้า และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากระบบสามารถเปิดให้บริการได้ก่อนกำหนด รอยัล ออร์คิด พลัส จะแจ้งให้ท่านทราบทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ropsvc@thaiairways.com”
ทั้งนี้ทางการบินไทยได้ตอบคำถามลูกค้าว่า ในช่วงนั้นระบบการเช็คอินผ่าน CUPPS ของสนามบิน ถ้าใช้เลข ROP ในการเช็คอินจะมีปัญหาหรือไม่คะ หากตอนจองข้อมูลใน itinerary ยังคงเป็นรหัสสมาชิก ROP number ปัจจุบัน
ซึ่งทางการบินไทยระบุว่า หากข้อมูลการเดินทางยังคงแสดงหมายเลขสมาชิก ROP เดิม และการจองได้ดำเนินการก่อนที่จะมีการเปิดตัวระบบใหม่ ระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันหากมีการระบุหมายเลขสมาชิก ROP ไว้อย่างถูกต้องในระบบ
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