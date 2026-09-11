“ทรัมป์” ลั่นหากชนะเลือกตั้งกลางเทอมจะควักเงินแจก ประชาชนทุกคนคนละ 1.6 แสน
โดนัลด์ ทรัมป์ ลั่นหากชนะเลือกตั้งกลางเทอมจะควักเงินแจก ประชาชนทุกคนคนละ 1.6 แสน ชี้ประเทศสหรัฐฯทำเงินเพราะเศรษฐกิจเฟื่องฟู
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สำนักข่าว PBS รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าเขาจะแจกเงินให้ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทุกคนคนละเป็นจำนวนเงิน 1.6 แสนบาท (5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) หากพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ หลังการเลือกตั้งกลางเทอมได้
นายทรัมป์กล่าวว่าเงินพวกนี้เป็น “ผลประโยชน์จากทรัมป์” เนื่องจากประเทศตอนนี้ประสบความสำเร็จในแง่เศรษฐกิจอย่างมาก และประเทศสหรัฐอเมริกามีเงินมหาศาล
ทั้งนี้ตามกฎหมายรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ การจ่ายเงินโดยมีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้บุคคลใดลงคะแนนเสียงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางรายระบุว่า ข้อเสนอที่ทรัมป์ประกาศในรัฐเท็กซัสเมื่อวันพุธ อาจถูกมองว่าเป็น คำมั่นว่าจะลดภาษี ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย
ซึ่งหากสหรัฐฯเลือกจะทำตามนโยบายดังกล่าวจริงๆ จะทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องควักเงินจ่ายประชาชนราวๆ 42.8 ล้านล้านบาท (1 ล้านล้านดอลลาร์) เนื่องจากสหรัฐฯมีประชากรผู้ใหญ่ราวๆ 270 ล้านคน
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