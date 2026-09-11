ตำรวจไซเบอร์ เตือนญาติโยมอย่ามือไว โพสต์-แชร์คลิปอนาจาร มีโทษจำคุก
ตำรวจไซเบอร์ เตือนญาติโยมอย่ามือไว โพสต์-แชร์คลิปอนาจาร มีโทษจำคุก หลังจากที่มีคลิปโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นไวรัลในขณะนี้
ตำรวจไซเบอร์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงคลิปโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นไวรัลในขณะนี้ว่า “โพสต์ หรือ แชร์คลิปอนาจาร ระวัง
คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน
ตร.ไซเบอร์เตือนญาติโยมมือไว การโพสต์คลิปลามกอนาจาร อาจเจ้าข่าย “นำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะ” ซุึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (3)
ในส่วนผู้ที่ “แชร์หรือส่งต่อสื่อลามกอนาจาร” ยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก แม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรก
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (5)
ตำรวจไซเบอร์จึงขอเตือนภัย ไม่โพสต์ ไม่แชร์ สื่อลามกอนาจารลงสื่อโซเชียลมีเดียหรืออินเตอร์เน็ต เพราะอารมณ์ชั่ววูบอาจพาเข้าคุกได้ ส่วนโพสต์นี้ ช่วยกันแชร์ต่อได้เลยนะจ๊ะ”
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