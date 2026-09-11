รวบชายเปลี่ยว จับปลาคาร์พกินบวบสำเร็จความใคร่ เห็นปลาว่ายในน้ำแล้วเกิดอารมณ์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 07:47 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 07:47 น.
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ช็อก รวบชายเปลี่ยว จับปลาคาร์พกินบวบสำเร็จความใคร่ เห็นปลาว่ายในน้ำแล้วเกิดอารมณ์ เผยไม่ชอบปลาซัคเกอร์เพราะมีหนาม

พ.ต.อ.ยุทธศิลป์ การินทร์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมตัวนายสุทธิชัย หรือโต้ง อายุ 51 ปี ภายหลังจากที่นายโต้งก่อเหตุอนาจารปลาคาร์พ จับมาสำเร็จความใคร่ เป็นเหตุให้ปลาคาร์พตายหลายตัว

จากกล้องวงจรปิดเวลา 20.30 น. วันที่ 7 ก.ย. จะเห็นผู้ก่อเหตุปั่นจักรยานมาจอดข้างบ่อปลา แล้วเดินสำรวจบริเวณบ่อก่อนจะควักน้องชายออกมาโชว์ปลาในบ่อ โดยอีกมามีการพยายามจับปลาคาร์พที่กำลังว่ายน้ำ จากนั้นได้เดินไปหยิบสวิงมาตกปลาคาร์พขึ้นมาจากบ่อก่อนจะถกกางเกงลง และใช้ปลาคาร์พสำเร็จความใคร่ตนเอง ซึ่งเจ้าของบ้านมาเห็นพอดีแต่พยายามไล่ตามแต่ล้มได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

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หลังรับแจ้งฝ่ายสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนในระแวกที้เกิดเหตุเนื่องจากคนร้ายใช้รถจักรยานในการหลบหนี กระทั่งช่วงบ่ายวันนี้ (10 ก.ย.) เจ้าหน้าที่พบตัวผู้ก่อเหตุซึ่งยังใส่ชุดเดิมในวันก่อเหตุเดินอยู่บริเวณเชียงกง หลักสี่ ซี่งไม่ไกลจากจุดเหตุมานัก เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่พยายามที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงต้องวิ่งไล่ตามและจับกุมได้

จากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุ ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริง โดยวันก่อเหตุตนตั้งใจมาอาบน้ำ แต่เห็นปลาว่ายน้ำอยู่จึงเกิดอารมณ์ จึงจับปลามาสำเร็จความใคร่ไป 2 ครั้ง เหตุผลอีกอย่าคือตนไม่มีเงินไปเที่ยว แฟนก็ไม่มี ซึ่งก่อนหน้าก็เคยทำแบบนี้กับปลาตัวอื่นด้วย ที่ไม่เอาปลาซัคเกอร์ เพราะมีหนาม ส่วนปลาคาร์พเวลาทำจะไม่ค่อยเจ็บ ที่ผ่านมาหลายปีก่อน ก็เคยทำกับสุนัขแม่ลูกอ่อนจนถูกตำรวจบางเขนจับติดคุกมาแล้ว ตุ๊กตาที่เก็บมาได้จากกองขยะก็เคยทำมาแล้ว ยอมรับว่าเสพยา แต่ไม่มีเงินซื้อ ส่วนยาที่เสพเป็นยาที่เก็บมาได้

ขณะที่เจ้าของปลาเล่าว่าตนเลี้ยงปลามา 7-8 ปีแล้ว และก็เคยเห็นบุคคลดังกล่าวเดินผ่านมาหลายครั้ง บางครั้งก็แวะมาอาบน้ำ อย่างมากก็แค่พื้นเปียกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร แต่เริ่มรู้สึกผิดปกติที่ปลาตายและปลาหลายตัวมีอาการมึนงง ตอนแรกคิดว่าปลาคงกัดกันหรือว่ายชนบ่อ พอมารู้ความจริงรู้สึกสงสารปลามาก ยืนยันว่าจะเอาผิดถึงที่สุด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 07:47 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 07:47 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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