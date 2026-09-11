กองปราบฯ เผย สำนักพุทธ ร้องขอให้ทำลาย “โต๊ะกลมสีส้ม” ชี้เป็นกาลกิณี
กองปราบฯ เผย สำนักพุทธ ร้องขอให้ทำลาย “โต๊ะกลมสีส้ม” สุดไวรัล ไม่ได้นำเป็นหลักฐาน ชี้เป็นกาลกิณี หวั่นประชาชนใช้เป็นจุดเช็กอิน
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้ายึดโต๊ะกลมสีส้ม ซึ่งเป็นไวรัลในขณะนี้ภายหลังจากที่มีภาพวงจรปิดพบว่าอดีตหลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม ใช้เสพสังวาสสีกาปุณยวีร์ ภายในกุฏินั้น
ล่าสุดสำนักข่าวช่อง 8 รายงานถึงโต๊ะดังกล่าวว่า ด้านของสำนักพุทธ ได้ร้องขอให้ทางกองปราบนำโต๊ะกลม ไปทำลาย เนื่องจากสำนักพุทธมองว่าโต๊ะดังกล่าว เป็นกาลกิณีของพระพุทธศาสนา และกลัวว่าหากเก็บไว้ กลัวจะกลายเป็นจุดเช็กอินของนักท่องเที่ยว แล้วจะไม่มีใครสนใจเข้าวัดทำบุญกัน จึงยืนยันว่าการที่เจ้าหน้าที่กองปราบนำโต๊ะกลมไปนั้น ไม่ได้นำไปเป็นหลักฐานทางคดี แต่เอาไปทำลายให้
ก่อนหน้านี้ หนุ่ม กรรชัย ได้ให้ทางทีมงานติดต่อประสานไปยัง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อสอบถามรายละเอียดของเรื่องใหญ่วงการผ้าเหลืองในครั้งนี้ ซึ่งท่าน ผบช.ก. เปิดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคลิปฉาวของหลวงพ่อโชติ ระบุว่า
“ได้รับการร้องเรียนจากทางกลุ่มลูกศิษย์วัดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามส่งคลิปมาให้ทางเจ้าหน้าที่หลังจากได้เห็นพฤติกรรมของ หลวงพ่อโชติ เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 2 เดือนในการสืบสวน พบพฤติกรรมเพิ่มเติมคือมีลักษณะพฤติกรรมในการเบียดบังทรัพย์ของวัดไปเป็นทรัพย์ส่วนตัว และรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอเอกสารออกหมายจับ หลวงพ่อโชติ และสีกาปุณญาวีร์ และนำไปสู่การตรวจค้นและดำเนินการจับกุมในวันนี้
คลิปที่ปรากฎอยู่ในโซเชียลขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ทำเรื่องร้องเรียนเข้ามา เป็นกลุ่มบุคคลร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับพฤติกรรมของหลวงพ่อโชติ”
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