ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ
ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ คาดมูลค่ารวมมากกว่า 100 ล้าน เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้
10 กันยายน 2569 หลังจากที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ควบคุมตัวนายอติโชติ อายุ 66 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย น.ส.ปุณยวีร์ฯ อายุ 47 ปี บุคคลใกล้ชิด หลังตรวจสอบพบพฤติการณ์เบียดบังเงินวัดและยักยอกเงินรวมมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท
ภายหลังควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาส พร้อมเครื่องนับเงิน หลังจากที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัด และพบข้อมูลการโอนเงินบางส่วนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องมีเงินหมุนเวียนระดับหลักสิบล้านบาทต่อปี
ต่อมาเพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์ภาพจากการตรวจค้นทั้งในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสและบ้านของสีกา พบทรัพย์สินจำนวนมาก ทั้งเงินสด พระเครื่อง ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และสลากออมสิน ซุกซ่อนอยู่ในลังพลาสติก
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า จากหลักฐานที่มีการตรวจสอบเบื้องพบว่ามีมูลค่ารวมมากกว่า 100 ล้านบาท พร้อมกับจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 11 กันยายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
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