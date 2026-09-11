25 ปี 9/11 ความตายยังไม่จบ เกือบ 1.5 แสนคนยังอยู่ในระบบติดตามสุขภาพ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 07:01 น.
25 ปี 9/11 ความตายยังไม่จบ เกือบ 1.5 แสนคนยังอยู่ในระบบติดตามสุขภาพ
ภาพจาก : Wikipedia

ครบรอบ 25 ปี 9/11 ผลกระทบสุขภาพยังไม่จบ สหรัฐฯ ยังดูแลกู้ภัยและผู้รอดชีวิตเกือบ 1.5 แสนคน โดยเกือบ 9.8 หมื่นคนมีโรคที่รับรองว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

วันที่ 11 กันยายน 2569 ครบรอบ 25 ปี เหตุวินาศกรรม 9/11 ที่คร่าชีวิตผู้คน 2,977 ราย ในนิวยอร์ก เพนตากอน และเพนซิลเวเนียเมื่อปี 2544 แต่สำหรับคนจำนวนมาก

ผลกระทบของวันนั้นยังไม่จบลงพร้อมกับการพังถล่มของตึกแฝด

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กู้ภัย คนงานเก็บกู้ซากอาคาร ตำรวจ นักดับเพลิง รวมถึงคนที่อาศัย ทำงาน หรือเรียนอยู่ใกล้เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ต้องเผชิญฝุ่นและควันจำนวนมหาศาลหลังอาคารถล่ม

สำนักข่าว Reuters อ้างข้อมูล CDC ว่า มีผู้สัมผัสมลพิษจากเหตุการณ์นี้เกือบ 400,000 คน

ฝุ่นที่ฟุ้งปกคลุมแมนฮัตตันตอนล่างไม่ได้มีเพียงเถ้าถ่าน แต่ประกอบด้วยเศษคอนกรีต เส้นใยแก้ว แร่ใยหิน และมลพิษชนิดอื่น

ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ยังต้องสัมผัสฝุ่น ควัน ก๊าซ สารเคมีและเส้นใยต่าง ๆ ต่อเนื่องระหว่างภารกิจกู้ภัยและเก็บกู้ซาก

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25 ปีต่อมา รัฐบาลสหรัฐฯ ยังต้องเดินหน้าดูแลคนกลุ่มนี้ผ่าน World Trade Center Health Program ของ CDC ซึ่งให้บริการตรวจติดตามสุขภาพ คัดกรองมะเร็ง และรักษาโรคที่ได้รับการรับรองว่าเกี่ยวข้องกับการสัมผัสเหตุการณ์ 9/11 ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 150,000 คน ทั่วสหรัฐฯ

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 พบว่า สมาชิกที่ยังอยู่ในโครงการ 97,800 คน หรือ 67.3% ได้รับการรับรองว่ามีอย่างน้อยหนึ่งภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์

โรคที่โครงการครอบคลุมมีตั้งแต่หอบหืด ไซนัสอักเสบเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กรดไหลย้อน ไปจนถึงมะเร็งหลายชนิด

ขณะเดียวกันยังครอบคลุมปัญหาสุขภาพจิต เช่น PTSD โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวลด้วย

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ภาพของปัญหายิ่งชัดเมื่อมองเฉพาะ กรมดับเพลิงนครนิวยอร์ก หรือ FDNY ซึ่งสูญเสียนักดับเพลิง 343 คนในวันที่ 11 กันยายน 2544 หลังจากนั้นกลับมีสมาชิก FDNY เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ มากกว่า 400 คน แล้ว

รายงานสุขภาพครบรอบ 25 ปีของ FDNY ที่เผยแพร่ต้นเดือนกันยายน 2569 ระบุว่า สมาชิก 10,562 คน ได้รับการรับรองว่ามีภาวะทางกายอย่างน้อยหนึ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับ 9/11 ในจำนวนนี้ 4,257 คน มีการรับรองโรคมะเร็ง และอีก 4,496 คน มีภาวะทางสุขภาพจิตอย่างน้อยหนึ่งโรค

เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา FDNY เพิ่งเพิ่มชื่อสมาชิกอีก 36 คน บนกำแพงอนุสรณ์สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานกู้ภัยและเก็บกู้ซากเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์

หนึ่งในเรื่องที่ Reuters นำกลับมาเล่าในวาระ 25 ปีคือ เจฟฟ์ ซิโครา (Jeff Cicora) ตำรวจรัฐนิวยอร์กที่ใช้เวลาราว 6 เดือนทำงานบนกองซาก Ground Zero หลังเหตุโจมตี หลายปีต่อมาเขาถูกตรวจพบมะเร็งที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ก่อนเสียชีวิตในปี 2562

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เรื่องของซิโคราไม่ใช่กรณีเดียว Reuters พบว่าไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมรายชื่อผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับ 9/11 ไว้ทั้งหมดในฐานข้อมูลเดียว ทำให้ไม่สามารถระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตระยะยาวที่แน่นอนได้

ขณะที่หน่วยงานอย่าง FDNY, NYPD และตำรวจหน่วยต่าง ๆ ต่างเก็บข้อมูลของบุคลากรตนเอง

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แหล่งข่าวอ้างอิง

ภาพจาก : Wikipedia

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 07:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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