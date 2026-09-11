25 ปี 9/11 ความตายยังไม่จบ เกือบ 1.5 แสนคนยังอยู่ในระบบติดตามสุขภาพ
ครบรอบ 25 ปี 9/11 ผลกระทบสุขภาพยังไม่จบ สหรัฐฯ ยังดูแลกู้ภัยและผู้รอดชีวิตเกือบ 1.5 แสนคน โดยเกือบ 9.8 หมื่นคนมีโรคที่รับรองว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
วันที่ 11 กันยายน 2569 ครบรอบ 25 ปี เหตุวินาศกรรม 9/11 ที่คร่าชีวิตผู้คน 2,977 ราย ในนิวยอร์ก เพนตากอน และเพนซิลเวเนียเมื่อปี 2544 แต่สำหรับคนจำนวนมาก
ผลกระทบของวันนั้นยังไม่จบลงพร้อมกับการพังถล่มของตึกแฝด
กู้ภัย คนงานเก็บกู้ซากอาคาร ตำรวจ นักดับเพลิง รวมถึงคนที่อาศัย ทำงาน หรือเรียนอยู่ใกล้เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ต้องเผชิญฝุ่นและควันจำนวนมหาศาลหลังอาคารถล่ม
สำนักข่าว Reuters อ้างข้อมูล CDC ว่า มีผู้สัมผัสมลพิษจากเหตุการณ์นี้เกือบ 400,000 คน
ฝุ่นที่ฟุ้งปกคลุมแมนฮัตตันตอนล่างไม่ได้มีเพียงเถ้าถ่าน แต่ประกอบด้วยเศษคอนกรีต เส้นใยแก้ว แร่ใยหิน และมลพิษชนิดอื่น
ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ยังต้องสัมผัสฝุ่น ควัน ก๊าซ สารเคมีและเส้นใยต่าง ๆ ต่อเนื่องระหว่างภารกิจกู้ภัยและเก็บกู้ซาก
25 ปีต่อมา รัฐบาลสหรัฐฯ ยังต้องเดินหน้าดูแลคนกลุ่มนี้ผ่าน World Trade Center Health Program ของ CDC ซึ่งให้บริการตรวจติดตามสุขภาพ คัดกรองมะเร็ง และรักษาโรคที่ได้รับการรับรองว่าเกี่ยวข้องกับการสัมผัสเหตุการณ์ 9/11 ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 150,000 คน ทั่วสหรัฐฯ
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 พบว่า สมาชิกที่ยังอยู่ในโครงการ 97,800 คน หรือ 67.3% ได้รับการรับรองว่ามีอย่างน้อยหนึ่งภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
โรคที่โครงการครอบคลุมมีตั้งแต่หอบหืด ไซนัสอักเสบเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กรดไหลย้อน ไปจนถึงมะเร็งหลายชนิด
ขณะเดียวกันยังครอบคลุมปัญหาสุขภาพจิต เช่น PTSD โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวลด้วย
ภาพของปัญหายิ่งชัดเมื่อมองเฉพาะ กรมดับเพลิงนครนิวยอร์ก หรือ FDNY ซึ่งสูญเสียนักดับเพลิง 343 คนในวันที่ 11 กันยายน 2544 หลังจากนั้นกลับมีสมาชิก FDNY เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ มากกว่า 400 คน แล้ว
รายงานสุขภาพครบรอบ 25 ปีของ FDNY ที่เผยแพร่ต้นเดือนกันยายน 2569 ระบุว่า สมาชิก 10,562 คน ได้รับการรับรองว่ามีภาวะทางกายอย่างน้อยหนึ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับ 9/11 ในจำนวนนี้ 4,257 คน มีการรับรองโรคมะเร็ง และอีก 4,496 คน มีภาวะทางสุขภาพจิตอย่างน้อยหนึ่งโรค
เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา FDNY เพิ่งเพิ่มชื่อสมาชิกอีก 36 คน บนกำแพงอนุสรณ์สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานกู้ภัยและเก็บกู้ซากเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
หนึ่งในเรื่องที่ Reuters นำกลับมาเล่าในวาระ 25 ปีคือ เจฟฟ์ ซิโครา (Jeff Cicora) ตำรวจรัฐนิวยอร์กที่ใช้เวลาราว 6 เดือนทำงานบนกองซาก Ground Zero หลังเหตุโจมตี หลายปีต่อมาเขาถูกตรวจพบมะเร็งที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ก่อนเสียชีวิตในปี 2562
เรื่องของซิโคราไม่ใช่กรณีเดียว Reuters พบว่าไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมรายชื่อผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับ 9/11 ไว้ทั้งหมดในฐานข้อมูลเดียว ทำให้ไม่สามารถระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตระยะยาวที่แน่นอนได้
ขณะที่หน่วยงานอย่าง FDNY, NYPD และตำรวจหน่วยต่าง ๆ ต่างเก็บข้อมูลของบุคลากรตนเอง
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Reuters: The long death toll: How 9/11 is still claiming its first responders
- Reuters: Twenty-five years after 9/11, Americans still live with its legacy
- CDC: World Trade Center Health Program และผลกระทบด้านสุขภาพจาก 9/11
- CDC: สถิติ WTC Health Program ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2026
- FDNY: รายงานผลกระทบด้านสุขภาพจาก 9/11 ครบรอบ 25 ปี
- 9/11 Memorial & Museum: In Memoriam
ภาพจาก : Wikipedia