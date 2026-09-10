ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 11 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ เช็กช่องถ่ายทอดสด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 07:02 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 11 ก.ย. 69 บาสชายแข่ง 4 คู่ เช็กช่องถ่ายทอดสด

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 เดินหน้าต่อในวันที่ 11 กันยายน 2569 ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 19 กันยายน โดยโปรแกรมบาสเกตบอลชาย 5×5 รอบแบ่งกลุ่มมีทั้งหมด 4 คู่ แข่งขันที่ Aichi International Arena เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

เวลาทั้งหมดด้านล่างปรับเป็นเวลาประเทศไทยแล้ว ซึ่งช้ากว่าญี่ปุ่น 2 ชั่วโมง

  • 08.00 น. กลุ่ม C จีน พบ คาซัคสถาน
  • 11.00 น. กลุ่ม C ฟิลิปปินส์ พบ บาห์เรน
  • 14.00 น. กลุ่ม A อินโดนีเซีย พบ เกาหลีใต้
  • 17.00 น. กลุ่ม A ซาอุดีอาระเบีย พบ ญี่ปุ่น

สำหรับการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี PPTV HD 36 ยืนยันถ่ายทอดคู่ อินโดนีเซีย พบ เกาหลีใต้ เวลา 14.00 น. ส่วน AIS PLAY เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทางออนไลน์ในประเทศไทย และประกาศจัดช่องเอเชียนเกมส์ไว้รวม 17 ช่องตลอดการแข่งขัน

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เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันบางชนิดเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ก่อนพิธีเปิดวันที่ 19 กันยายน และปิดการแข่งขันวันที่ 4 ตุลาคม 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 11 ก.ย. 2569 07:02 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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