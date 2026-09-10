เปิด 3 ข้อหาหนัก “หมวดโอ๋” ฝากขังหลังยิงครูสาวดับสลด เตรียมสอบวินัยร้ายแรง
ตำรวจคุมตัว “หมวดโอ๋” ฝากขังโดน 3 ข้อหา เผยผู้ก่อเหตุเดินก้มหน้า-เครียดตลอดเวลา คาดชนวนเหตุความหึงหวง เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
จากกรณี ร.ต.ต.ทัศพงษ์ หรือ “หมวดโอ๋” ก่อเหตุบุกยิง “ครูเปิ้ล” ภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ก่อนไปซ่อนตัวในบ้านพักนานกว่า 20 ชั่วโมง กระทั่งลูกชายเข้ามาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมจนผู้เป็นพ่อยอมวางอาวุธและเข้ามอบตัวบเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วงเช้าวันนี้ (10 ก.ย. 2569) เวลา 06.20 น
ภายหลังการมอบตัว เจ้าหน้าที่คุมตัว ร.ต.ต.ทัศพงษ์ มายังห้องสอบสวนเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ก่อหน้ามีสีหน้าเคร่งเครียด เดินก้มหน้าตลอดเวลาและใช้ผ้าขนหนูสีเทาคลุมศีรษะเพื่อปิดบังใบหน้า จากนั้นพนักงานสอบสวนเตรียมนำตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาเพื่อขออำนาจฝากขังตามขั้นตอนกฎหมาย
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหนักรวม 3 ฐานความผิด ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน
ส่วนการดำเนินการทางวินัยหรือพิจารณาให้ออกจากราชการ ต้นสังกัดเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตามระเบียบต่อไป
สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ เจ้าหน้าที่สอบสวนพบว่ามาจากปัญหาความหึงหวง ส่วนรายละเอียดเชิงลึกอื่น ๆ ตำรวจงดให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของครอบครัว
ก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเป็นคนดี โดย หมวดโอ๋ เคยมาพูดคุยปรึกษาเรื่องเครียดและเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด พร้อมทั้งกล่าวเสริมตั้งแต่รู้จักกันมาร.ต.ต.ทัศพงษ์เป็นคนใจเย็น
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