เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย
เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบ
จากกรณีที่ตำรวจควบคุมตัว พระวชิรญาณ วิ. หรือ หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร อายุ 66 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หลังพบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดเป็นของตน และมีการนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น มูลค่าความเสียหายกว่า 92 ล้านบาท
นอกจากนี้ ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฎิวัด สามารถจับภาพเจ้าอาวาสดังกล่าวกำลังหยอกล้อกับสีกาคนสนิท รวมทั้งมีการเสพเมถุนแบบโจ่งแจ้งด้วย
ล่าสุด “แทค” ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม นักแสดงหนุ่มชื่อดัง โพสต์ภาพจากเพจ อนุวัต จัดให้ ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในกุฏิวัด ขณะเจ้าอาวาสเสพเมถุนกับสีกา พร้อมข้อความระบุว่า “โหๆ อนุวัต จัดให้ เค้าขนมน้า กันในวัดเลยเหรอ..และวัดนี้กูเคยเข้าไปทำบุญด้วย ยุดยาทักเลย แรงใดไม่เท่าแรง….เด็กยุดยาเค้ารู้กัน”
ทั้งนี้ ยังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “นางคนสนิท จ้า พูดได้ไหม…” , “เหนือดวง ยังมี เหนือ…” , “เด็กยุดยา รายงานตัว” , “ของขึ้นโต๊ะ ไปเลย” , “เล่นท่ายาก ซะด้วย” ท่ามมกลางชาวเน็ตที่ร่วมแสดงความคิดเห็นมากมาย
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