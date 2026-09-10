คลังส่งสัญญาณบวก! เล็งต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส อีก 1-2 เดือน
คลังเล็งต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 อีก 1-2 เดือน หลังโกยยอดเงินสะพัดทะลุ 1.5 แสนล้านบาท เร่งสรุปผลภายในเดือน ก.ย.นี้
ความคืบหน้าโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ล่าสุด 10 กันยายน 2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้ขยายเวลาโครงการดังกล่าวออกไปอีก 1-2 เดือน เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย ซึ่งกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอนี้ไปพิจารณา
เนื่องจากยังมีงบประมาณเม็ดเงินเหลืออยู่ พร้อมทั้งจะนำข้อเสนอเรื่องการปรับสูตรจาก 60/40 ไปพิจารณาควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือประชาชนสอดคล้องกับสถานการณ์และลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลในปัจจุบันมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมใช้สิทธิแล้วกว่า 26 ล้านคน และเมื่อรวมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 13 ล้านคน ทำให้มีประชาชนได้รับประโยชน์รวมกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1.2 ล้านราย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมแล้วกว่า 150,000 ล้านบาท โดยเป็นการกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างจังหวัดสูงถึง 83-84% และอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 16-17%
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อ้างอิงจาก : ch3plus