ญี่ปุ่นวิกฤตเพนิซิลลินขาดแคลน ผู้ป่วยซิฟิลิสยังสูง ห่วงหญิงตั้งครรภ์
ญี่ปุ่นขาดแคลน STELUES ยาฉีดเพนิซิลลินรักษาซิฟิลิส หลังปัญหาการผลิตทำให้รุ่น 2.4 ล้านยูนิตใกล้หยุดส่ง ขณะที่ผู้ป่วยยังเกิน 1 หมื่นรายต่อปี วงการแพทย์ขอสำรองยาให้หญิงตั้งครรภ์ก่อน
ยาที่มีปัญหาคือ STELUES ของ Pfizer ซึ่งมีตัวยา benzathine benzylpenicillin รุ่น 2.4 ล้านยูนิต บริษัทระบุว่าจะหยุดส่งเมื่อสต็อกในญี่ปุ่นหมด และคาดว่าจะกลับมาส่งได้ช่วง ครึ่งหลังปี 2570 ส่วนรุ่น 600,000 ยูนิตหยุดส่งอยู่แล้วและยังไม่มีกำหนดกลับมาจำหน่าย
ต้นเหตุของรุ่น 2.4 ล้านยูนิตเริ่มจากเครื่องจักรในโรงงานผลิตต่างประเทศขัดข้องเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 แม้การซ่อมจะเสร็จแล้ว แต่ยังต้องทำให้พื้นที่ผลิตปลอดเชื้อใหม่ ตรวจสอบกระบวนการ และรอขั้นตอนด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ ก่อนนำยากลับเข้าสู่ญี่ปุ่นได้
ปัญหาเกิดขึ้นในช่วงที่ซิฟิลิสยังระบาดในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ปี 2568 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 13,530 ราย และตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ตัวเลขยังสูงกว่า 10,000 รายทุกปี
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ล่าสุดไม่ได้พุ่งขึ้นจากปีก่อน ข้อมูลของ Japan Institute for Health Security ระบุว่า ไตรมาส 2 ปี 2569 พบผู้ป่วย 2,950 ราย ลดลงจาก 3,748 รายในช่วงเดียวกันของปี 2568 ราว 21% แต่ยังอยู่ในระดับหลักพันรายต่อไตรมาส
สิ่งที่น่าห่วงคือหญิงตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นระบุว่า เชื้อซิฟิลิสสามารถผ่านรกไปยังทารก ทำให้เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด ทารกเสียชีวิตในครรภ์ หรือเกิดความผิดปกติของระบบประสาทและกระดูก การรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อของทารกได้
สำนักข่าว Kyodo รายงานว่า สมาคมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งญี่ปุ่นขอให้สถานพยาบาล ให้ความสำคัญกับการใช้ยาที่เหลืออยู่ในหญิงตั้งครรภ์ก่อน พร้อมหลีกเลี่ยงการสั่งยาเกินความจำเป็นและการกักตุนจากความกังวลเรื่องการขาดแคลน
ปัญหายังไม่ได้หมายความว่าเพนิซิลลินทุกชนิดในญี่ปุ่นหมดตลาด สมาคมโรคติดเชื้อแห่งญี่ปุ่นระบุว่า ปัจจุบัน STELUES 2.4 ล้านยูนิตกำลังจะหยุดส่ง ขณะที่ amoxicillin ชนิดรับประทานมีเพียงบางผู้ผลิตและบางขนาดที่ยังจำกัดการส่งสินค้า
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Kyodo News ผ่าน Kobe Shimbun: ยารักษาซิฟิลิสขาดแคลน สมาคมขอให้หญิงตั้งครรภ์ได้ใช้ก่อน
- Pfizer Japan: ประกาศสถานการณ์การส่ง STELUES 2.4 ล้านยูนิต
- กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น: ข้อมูลโรคซิฟิลิส
- Osaka Infectious Disease Surveillance Center: สถิติซิฟิลิสญี่ปุ่น
- Japan Institute for Health Security: รายงานซิฟิลิสไตรมาส 2 ปี 2569