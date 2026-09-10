เตือนโยมมือไว แชร์คลิปอนาจาร ระวังคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตำรวจไซเบอร์เตือนญาติโยมมือไว โพสต์-แชร์คลิปลามกอนาจาร เสี่ยงเจอโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. เตือนประชาชนและผู้ใช้โซเชียลมีเดียให้ระมัดระวังการโพสต์หรือแชร์คลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร สืบเนื่องจากกรณีการบุกจับกุม อดีตหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม
อดีตเจ้าอาวาสถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาการเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และสมคบกันฟอกเงิน นอกจากนี้โลกออนไลน์ยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะท่านมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสีกาคนสนิทภายในกุฏิอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และมีการส่งต่อคลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ตำรวจไซเบอร์เน้นย้ำว่า การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อคลิปวิดีโอนี้มีความผิดทางกฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
1. ผู้โพสต์
การนำคลิปลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เข้าข่ายความผิดฐาน “นำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะ” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (3) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ผู้แชร์
ผู้ที่ส่งต่อหรือแชร์คลิป แม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรก ก็มีความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามก ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (5) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกัน
ฝากเตือนสติผู้ใช้โซเชียลมีเดียให้หยุดพฤติกรรมโพสต์และแชร์สื่อลามกอนาจารทุกชนิด เพราะการทำไปตามอารมณ์ชั่ววูบหรือความคึกคะนองเพียงเสี้ยววินาทีอาจพาตัวเองเข้าคุกได้ทันที
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