เตือนโยมมือไว แชร์คลิปอนาจาร ระวังคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 16:21 น.
ตำรวจไซเบอร์เตือน แชร์คลิปอดีตหลวงพ่อโชติ เสี่ยงคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท

ตำรวจไซเบอร์เตือนญาติโยมมือไว โพสต์-แชร์คลิปลามกอนาจาร เสี่ยงเจอโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. เตือนประชาชนและผู้ใช้โซเชียลมีเดียให้ระมัดระวังการโพสต์หรือแชร์คลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร สืบเนื่องจากกรณีการบุกจับกุม อดีตหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม

อดีตเจ้าอาวาสถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาการเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และสมคบกันฟอกเงิน นอกจากนี้โลกออนไลน์ยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะท่านมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสีกาคนสนิทภายในกุฏิอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และมีการส่งต่อคลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

โฆษณา

ตำรวจไซเบอร์เน้นย้ำว่า การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อคลิปวิดีโอนี้มีความผิดทางกฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

1. ผู้โพสต์

การนำคลิปลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เข้าข่ายความผิดฐาน “นำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะ” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (3) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ผู้แชร์

โฆษณา

ผู้ที่ส่งต่อหรือแชร์คลิป แม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรก ก็มีความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามก ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (5) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกัน

ฝากเตือนสติผู้ใช้โซเชียลมีเดียให้หยุดพฤติกรรมโพสต์และแชร์สื่อลามกอนาจารทุกชนิด เพราะการทำไปตามอารมณ์ชั่ววูบหรือความคึกคะนองเพียงเสี้ยววินาทีอาจพาตัวเองเข้าคุกได้ทันที

ตำรวจไซเบอร์เตือนแชร์คลิปฉาวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์นัวสีกา
ภาพจาก Facebook : ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 16:21 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569

มาแล้ว! ปฏิทินคำชะโนด 16 ก.ย. 69 เปิดเลขมงคลงวดกลางเดือน เด่น 69 มีลุ้น

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย

เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ซองบรรจุภัณฑ์สกินแคร์ไซส์พกพาสีชมพูวางเรียงกันคู่กับแหนบ

สกินแคร์ไซส์มินิ กลยุทธ์มัดใจลูกค้าที่แบรนด์ความงามต้องรู้

เผยแพร่: 10 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

8 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! ปฏิทินคำชะโนด 16 ก.ย. 69 เปิดเลขมงคลงวดกลางเดือน เด่น 69 มีลุ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ ข่าว

ยิ่งกว่าตะลึง! บุกค้นกุฏิทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาส เจอเงินสด-ทองคำ ซุกลังเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจคุมตัวหมวดโอ๋ฝากขัง แจ้ง 3 ข้ิหาหนัก ข่าว

เปิด 3 ข้อหาหนัก “หมวดโอ๋” ฝากขังหลังยิงครูสาวดับสลด เตรียมสอบวินัยร้ายแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย บันเทิง

เด็กยุดยารู้กัน! แทค ภรัณยู โพสต์ภาพ เจ้าอาวาสโจ่งครึ่มสีกาคากุฏิ บอกเคยทำบุญวัดนี้ด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังส่งสัญญาณบวก! เล็งต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส อีก 1-2 เดือน ข่าว

คลังส่งสัญญาณบวก! เล็งต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส อีก 1-2 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซองบรรจุภัณฑ์สกินแคร์ไซส์พกพาสีชมพูวางเรียงกันคู่กับแหนบ แฟชั่นและความงาม

สกินแคร์ไซส์มินิ กลยุทธ์มัดใจลูกค้าที่แบรนด์ความงามต้องรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นวิกฤตเพนิซิลลินขาดแคลน ผู้ป่วยซิฟิลิสยังสูง ห่วงหญิงตั้งครรภ์ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นวิกฤตเพนิซิลลินขาดแคลน ผู้ป่วยซิฟิลิสยังสูง ห่วงหญิงตั้งครรภ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ข่าว

ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์เตือน แชร์คลิปอดีตหลวงพ่อโชติ เสี่ยงคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท ข่าว

เตือนโยมมือไว แชร์คลิปอนาจาร ระวังคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดหลวงพ่ออติโชติ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงพ่ออติโชติ รับงวด 16/9/69 เปิดเลขมงคลจากประวัติ “เหรียญเหนือดวง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง วิเคราะห์ท่ายากหลวงพ่อโชติคล้ายสควอท ข่าว

อึ้ง! หมอฉัตรพล วิเคราะห์ท่ายาก อดีตพระวัดดัง ทำได้ไม่ง่าย ร่างกายต้องฟิตปั๋ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง ข่าว

เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย พ่าย ออสเตรเลีย จอดรอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว! ที่มาคลิปฉันสวาทโต๊ะส้ม กลุ่มลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม ก่อนดูดข้อมูลร้อง CIB ข่าว

รู้แล้ว! ที่มาคลิป หลวงพ่อโชติ ฉันสวาทโต๊ะส้ม ลูกศิษย์สงสัยพฤติกรรม-ดูดข้อมูลร้อง CIB

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ไม่รับคำร้อง “เมธา” กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ชี้ผู้ร้องไม่ปรากฎถูกละเมิดโดยตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วอลเลย์บอล

ไปไม่ถึงฝัน! ไทย แพ้ออสเตรเลีย 0-3 ชวดเข้ารอบ 4 ทีม วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น &quot;รุ่นตอกบนโต๊ะ&quot; แรงโยกอาตมา ข่าว

โหนกระแสเปิดภาพ AI ล้อคดีหลวงพ่ออติโชติ ผุดรุ่น “รุ่นตอกบนโต๊ะ” แรงโยกอาตมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” หลังหลวงพ่อโชติ ถูกจับ คดีเงิน 92 ล้าน ข่าว

ถกสนั่น “ทำบุญโรงพยาบาลได้บุญกว่าวัด?” ข่าวจับหลวงพ่อโชติ คดีเงิน 92 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ กันยายน 2569 เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” ยื่นใบสมัครร่วม “พรรคเพื่อไทย” เดินหน้ายึดมั่นในประชาธิปไตย-ความเสมอภาค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ค่ายดัง ประกาศปลดฟ้าผ่า นักแสดงหนุ่มวัยรุ่น แฟนคลับไม่ทันเตรียมใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุขสมรวย” ขอโทษประชาชนดูคอนเสิร์ตกลางที่ประชุมสภา ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งหน้าที่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มชายไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน ข่าวกีฬา

เพื่อนร่วมทีม แจงดรามา ตบหนุ่มไทย ทำท่ากินราเม็ง ยันไม่ใช่การล้อเลียน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สั่งไม่ต้องเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย สั่งเลิกเบลอหน้าหลวงพ่อโชติ ไม่ได้ประจาน แต่ต้องรับความจริงให้ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button