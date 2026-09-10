ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 16:26 น.
ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์
ภาพจาก : FB ดาวแปดแฉก, โหนกระแส

ตะลึง! เพจดังแจ้งข้อมูล หลังจนท.ตรวจค้นกุฏิ หลวงพ่อโชติ พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้านซุกภายใน ชาวพุทธแห่ตั้งคำถาม

จากกรณีตำรวจกองปราบปราม สอบสวนกลาง นำกำลังเข้าจับกุมตัว หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2569 ในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี พร้อมพบหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวสีกาคนสนิทไปสอบสวนกลางก่อนหน้านี้แล้ว

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก ได้โพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นกุฏของทิดโชติ และพบเข้ากับ “ทองคำแท่ง” มูลค่ารวมหลายล้านบาท พร้อมแนบภาพหลักฐานทองคำแท่ง 12 แท่ง น้ำหนักแท่งละ 10 บาท ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวพุทธที่ติดตามข่าวนี้ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม

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“ตะลึง!! เวลานี้ค้นกุฏิอดีตเจ้าอาวาส เจอวัตถุคล้ายทองคำแท่งน้ำหนักหลายบาท มูลค่าหลายล้านบาท”

ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์-1
ภาพจาก : FB ดาวแปดแฉก

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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 16:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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