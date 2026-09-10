ตะลึง! พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้าน ซุกกุฏิ ทิดโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์
ตะลึง! เพจดังแจ้งข้อมูล หลังจนท.ตรวจค้นกุฏิ หลวงพ่อโชติ พบ ทองคำแท่ง มูลค่าหลายล้านซุกภายใน ชาวพุทธแห่ตั้งคำถาม
จากกรณีตำรวจกองปราบปราม สอบสวนกลาง นำกำลังเข้าจับกุมตัว หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2569 ในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า 92 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี พร้อมพบหลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิ โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวสีกาคนสนิทไปสอบสวนกลางก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก ได้โพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นกุฏของทิดโชติ และพบเข้ากับ “ทองคำแท่ง” มูลค่ารวมหลายล้านบาท พร้อมแนบภาพหลักฐานทองคำแท่ง 12 แท่ง น้ำหนักแท่งละ 10 บาท ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวพุทธที่ติดตามข่าวนี้ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม
“ตะลึง!! เวลานี้ค้นกุฏิอดีตเจ้าอาวาส เจอวัตถุคล้ายทองคำแท่งน้ำหนักหลายบาท มูลค่าหลายล้านบาท”
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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก