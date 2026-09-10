เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 15:33 น.
เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง

เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา เริงรักสีกาคากุฏิ ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง จัดเต็มทั้งคาวและหวาน

จากกรณีที่เจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัย 66 ปี พร้อมหญิงคนสนิท ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนเอง และนำเงินไปมอบให้หญิงคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 92 ล้านบาท

ต่อมามีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าอาวาสขณะเสพเมถุนกับหญิงคนสนิทในโลกออนไลน์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กระทั่งเจ้าอาวาสได้ลาสิกขาบท ก่อนถูกนำตัวไปสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

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ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก ได้โพสต์ภาพภัตตาหารของเจ้าอาวาสรายดังกล่าว ซึ่งจัดวางอยู่บนโต๊ะสีส้ม คาดว่าเป็นโต๊ะตัวเดียวกันกับที่ใช้เสพเมถุนกับสีกา เต็มไปด้วยอาหารหลากหลายชนิดทั้งของคาวและของหวาน อาทิ ข้าวต้ม ต้มจืด ปูนึ่ง ปลานึ่ง ผัดมะเขือ ราดหน้าหมี่เหลืองกรอบ แกงส้มแป๊ะซะ ทอดมัน และปลาทอดราดพริกสามรส

สำหรับของหวานประกอบด้วย ขนมใส่ไส้ ขนมเปี๊ยะ ครัวซองต์ แคร็กเกอร์ และกระยาสารท นอกจากนี้ ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารยังมีลวดลายสวยงาม ส่วนอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารก็เป็นสีทอง สะท้อนให้เห็นถึงความหรูหราของภัตตาหารที่จัดเตรียมไว้ให้เจ้าอาวาสรายดังกล่าวในแต่ละมื้อ

ภาพภัตตาหารสุดหรูบนโต๊ะสีส้มของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยา
FB/ ดาวแปดแฉก
FB/ ดาวแปดแฉก
FB/ ดาวแปดแฉก

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 15:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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