เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดังเริงรักสีกา ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง
เพจดังเปิดภาพ ภัตตาหารบนโต๊ะส้ม เจ้าอาวาสวัดดัง จ.อยุธยา เริงรักสีกาคากุฏิ ส่องเมนูฉันอะไรบ้าง จัดเต็มทั้งคาวและหวาน
จากกรณีที่เจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัย 66 ปี พร้อมหญิงคนสนิท ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม หลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนเอง และนำเงินไปมอบให้หญิงคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่น มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 92 ล้านบาท
ต่อมามีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าอาวาสขณะเสพเมถุนกับหญิงคนสนิทในโลกออนไลน์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กระทั่งเจ้าอาวาสได้ลาสิกขาบท ก่อนถูกนำตัวไปสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก ได้โพสต์ภาพภัตตาหารของเจ้าอาวาสรายดังกล่าว ซึ่งจัดวางอยู่บนโต๊ะสีส้ม คาดว่าเป็นโต๊ะตัวเดียวกันกับที่ใช้เสพเมถุนกับสีกา เต็มไปด้วยอาหารหลากหลายชนิดทั้งของคาวและของหวาน อาทิ ข้าวต้ม ต้มจืด ปูนึ่ง ปลานึ่ง ผัดมะเขือ ราดหน้าหมี่เหลืองกรอบ แกงส้มแป๊ะซะ ทอดมัน และปลาทอดราดพริกสามรส
สำหรับของหวานประกอบด้วย ขนมใส่ไส้ ขนมเปี๊ยะ ครัวซองต์ แคร็กเกอร์ และกระยาสารท นอกจากนี้ ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารยังมีลวดลายสวยงาม ส่วนอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารก็เป็นสีทอง สะท้อนให้เห็นถึงความหรูหราของภัตตาหารที่จัดเตรียมไว้ให้เจ้าอาวาสรายดังกล่าวในแต่ละมื้อ
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