ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย พ่าย ออสเตรเลีย จอดรอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย พ่าย ออสเตรเลีย ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันที่ 10 กันยายน 2569 ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้หมดสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ก่อนเกม ไทยอยู่ในอันดับ 47 ของโลก ส่วนออสเตรเลียอันดับ 42 ของโลก โดยทั้งสองทีมลงสนามที่ Kitakyushu City General Gymnasium เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาแบบไม่แพ้ใคร เริ่มจากชนะกาตาร์ 3 ต่อ 0 เซต ก่อนเฉือนเกาหลีใต้ 3 ต่อ 2 เซต และปิดท้ายด้วยการชนะไชนีสไทเป 3 ต่อ 2 เซต เก็บ 7 คะแนนเต็มจากชัยชนะ 3 นัด พร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม C
ผลงานดังกล่าวส่งไทยขึ้นเป็นอันดับ 3 ของ Combined Team Ranking ก่อนเข้ารอบน็อกเอาต์ ส่วนออสเตรเลียเข้ารอบในอันดับ 6 หลังจบกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 1 จึงถูกจับมาเจอกันตามระบบอันดับ 3 พบอันดับ 6
เกมนี้มีความหมายมากกว่าตั๋วรอบรองฯ เพราะหากไทยชนะ จะเป็นการผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรก ขณะที่ผลงานดีที่สุดก่อนหน้านี้คืออันดับ 5 เมื่อปี 2005
เมื่อพ่ายออสเตรเลีย ไทยจึงหมดโอกาสลุ้นแชมป์และโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 จากรายการนี้ เนื่องจากสิทธิ์ไปลอสแอนเจลิสจะตกเป็นของแชมป์เอเชีย ส่วนตั๋ว FIVB Volleyball World Cup 2027 มอบให้สามทีมที่คว้าเหรียญ
แม้ไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศ แต่ทีมของ ปาร์ค กี วอน ปิดทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงานรอบแรกที่ดีที่สุดชุดหนึ่งของไทย ชนะทั้งกาตาร์ เกาหลีใต้ และไชนีสไทเป ก่อนมาหยุดเส้นทางในเกมน็อกเอาต์กับออสเตรเลีย
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Volleyball World: Thailand vs Australia รอบก่อนรองชนะเลิศ
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย: ไทยชนะไชนีสไทเป 3 ต่อ 2 เข้ารอบ 8 ทีม
- Volleyball World: สรุปรอบแบ่งกลุ่มและการประกบคู่รอบ 8 ทีม
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