ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย พ่าย ออสเตรเลีย จอดรอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 15:32 น.

ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย พ่าย ออสเตรเลีย ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันที่ 10 กันยายน 2569 ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้หมดสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

ก่อนเกม ไทยอยู่ในอันดับ 47 ของโลก ส่วนออสเตรเลียอันดับ 42 ของโลก โดยทั้งสองทีมลงสนามที่ Kitakyushu City General Gymnasium เวลา 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาแบบไม่แพ้ใคร เริ่มจากชนะกาตาร์ 3 ต่อ 0 เซต ก่อนเฉือนเกาหลีใต้ 3 ต่อ 2 เซต และปิดท้ายด้วยการชนะไชนีสไทเป 3 ต่อ 2 เซต เก็บ 7 คะแนนเต็มจากชัยชนะ 3 นัด พร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม C

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ผลงานดังกล่าวส่งไทยขึ้นเป็นอันดับ 3 ของ Combined Team Ranking ก่อนเข้ารอบน็อกเอาต์ ส่วนออสเตรเลียเข้ารอบในอันดับ 6 หลังจบกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 1 จึงถูกจับมาเจอกันตามระบบอันดับ 3 พบอันดับ 6

เกมนี้มีความหมายมากกว่าตั๋วรอบรองฯ เพราะหากไทยชนะ จะเป็นการผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรก ขณะที่ผลงานดีที่สุดก่อนหน้านี้คืออันดับ 5 เมื่อปี 2005

เมื่อพ่ายออสเตรเลีย ไทยจึงหมดโอกาสลุ้นแชมป์และโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 จากรายการนี้ เนื่องจากสิทธิ์ไปลอสแอนเจลิสจะตกเป็นของแชมป์เอเชีย ส่วนตั๋ว FIVB Volleyball World Cup 2027 มอบให้สามทีมที่คว้าเหรียญ

แม้ไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศ แต่ทีมของ ปาร์ค กี วอน ปิดทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงานรอบแรกที่ดีที่สุดชุดหนึ่งของไทย ชนะทั้งกาตาร์ เกาหลีใต้ และไชนีสไทเป ก่อนมาหยุดเส้นทางในเกมน็อกเอาต์กับออสเตรเลีย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ย. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 10 ก.ย. 2569 15:32 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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